Turisté zaplavili Znojmo, po letní sezoně hlásí město rekordní čísla

Turistická „koronavirová“ sezona odhalila nové výletní cíle kraje. Mezi nejnavštěvovanější místa patří překvapivě Znojmo, ale i Boskovice.



Po smutném jaru, kdy vláda cestovnímu ruchu vystavila stopku, přitom panovaly obavy, zda se návštěvníci do kraje vůbec vrátí. S prázdninami se ale turismu na jižní Moravě začalo opět dařit, byť s minimem zahraničních hostů.



Znojmu přinesly letní měsíce rekordní nárůst návštěvnosti. Ve zdejším podzemí zaznamenali o čtvrtinu víc turistů a téměř třikrát se zvýšila i návštěvnost hradebního opevnění. Rekordmanem je pak radniční věž, která hlásí více než stoprocentní nárůst.



„Čísla jsou nad očekávání,“ hodnotí František Koudela, ředitel Znojemské Besedy, která má cestovní ruch na starosti. „Už teď víme, že oproti jiným městům budeme mít takřka nejdelší a návštěvnicky nadprůměrnou sezonu za posledních několik let,“ pochvaluje si.

Podle marketingové manažerky Centrály cestovního ruchu jižní Moravy Martiny Grůzové se návštěvnost zvýšila i díky projektu Znojmo Zadax, v němž lidé za útratu například v restauracích dostali poukazy na vstup do památek. Není to ale jediný důvod. „Z dlouhodobého hlediska se zájem o toto královské město zvyšuje hlavně díky kvalitě služeb a široké turistické nabídce,“ míní Grůzová.



A shoduje se s ní i tajemnice destinační společnosti ZnojmoRegion Irena Navrkalová. Byť jde o skvěle vymyšlený projekt, Zadax hlavním spouštěčem obrovského turistického zájmu nebyl. Nikdo si podle ní nezabalí kufry na druhém konci republiky jen kvůli vstupu do věže zdarma, jde spíš o sílu dlouhodobého marketingu.

„Znojemsko má obrovskou výhodu, že kromě vína, piva a celé řady nádherných historických památek může nabídnout i Národní park Podyjí, pozoruhodné technické památky, řadu skvělých koupacích míst v přírodě anebo vodácky splavnou řeku Dyji,“ říká Navrkalová.

Znojmu i jeho okolí navíc nahrálo ještě jedno specifikum letošního léta. Čeští turisté tu díky koronavirové situaci trávili více času – týden i déle. A jak podotýká Grůzová, prodloužený pobyt umožnil turistům poznat i méně známé atrakce. To se projevilo vyšší návštěvností nejen ve Znojmě, ale i třeba ve zmíněných Boskovicích, které lákají na židovské památky.

Turisté vyrazili do opomíjených míst

Potvrzuje to Roman Malach, ředitel Muzea regionu Boskovicka, pod které prohlídky spadají. A to přestože červen a částečně červenec byly ještě v důsledku koronaviru váhavější. „V srpnu jsme byli maximálně spokojení, návštěvnost ve všech našich objektech byla mnohem větší než minulý rok. Myslím, že se lidé více rozmělnili do menších měst,“ domnívá se Malach.

Dosud turisticky opomíjená místa se tak zařadila vedle stálic. „Mezi nejnavštěvovanější patří Pálava a Lednickovaltický areál, velké oblibě se těší jeskyně v Moravském krasu,“ jmenuje Grůzová s tím, že prozatímní turistická data čerpají z návštěvnických center a od ubytovatelů.

A třeba v Brně z hlášení infocenter, památek, akcí a festivalů naopak vyplývá, že je letošní návštěvnost lehce pod loňskými čísly, která tehdy dosáhla maxima. „To se týká také brněnského podzemí, včetně Kostnice u svatého Jakuba a Labyrintu pod Zelným trhem,“ líčí mluvčí TIC Brno Adéla Nováková.



Ztrátu už nedoženeme, hlásí Vida! centrum

Rekordní cifry si zapisují v brněnské zoo. Letošní červenec byl pro ni zatím nejlepší od roku 1997, odkdy vedou elektronickou evidenci. I srpen se velmi vydařil. „Poměrně velký nárůst je daný především vhodným počasím,“ míní mluvčí Michal Vaňáč.



Vykompenzovat jarní propad se jim přesto nepodařilo. „Zatím máme v tomto ohledu pouze čísla do konce června, kdy jsme se na výnosech pohybovali ve ztrátě asi 6,6 milionu korun,“ dodává.

Obrovské ztráty hlásí i další turistické atrakce v kraji. Brněnské Vida! centrum muselo zavřít na téměř čtyři měsíce a přišlo tím o 80 procent školních skupin. „Propad v příjmech je v řádu zhruba pěti milionů a to jednoduše kompenzovat nejde,“ vysvětluje ředitel centra Lukáš Richter.

Srovnat účet se nepovedlo ani v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. „Ani jsme s tím popravdě nepočítali. Přišli jsme totiž o desítky milionů korun,“ vyčísluje šéf marketingu Tomáš Svoboda. Návštěvnost v červenci tu měli ve srovnání s loňskem nižší zhruba o patnáct procent kvůli počasí, v srpnu se pak obdobně zvýšila.

Byť začalo září, babí léto nekončí a provozovatelé ve svém úsilí nepolevují. Pro vilu Tugendhat patří toto období mezi tradičně nejžádanější termíny. Zmíněná brněnská zoo na září plánuje křest mláděte pandy červené, otevření zvětšeného bazénu u ledních medvědů a na podzim zpřístupnění nových prostor a vyhlídky u žirafích stájí.

A u rekordního Znojma je možné, že se ho jarní výpadek téměř nedotkne. „Pokud bude obdobný zájem přetrvávat i na podzim – a v souvislosti se znojemským vínem je to velmi pravděpodobné – je možné, že celkové roční ztráty budou jen velmi malé, nebo nakonec téměř žádné. Ale nezakřikněme to…,“ uzavírá Navrkalová.