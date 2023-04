Jižní Morava se chce turistům představit neotřele, láká i na moře zahrádek

Součástí jsou i poznávací cesty napříč krajem pro zahraniční cestovky. „Představíme jim například nově otevřené a naprosto unikátní vodojemy na Žlutém kopci či Mendelův skleník a samozřejmě i proslulou brněnskou gastroscénu,“ přibližuje nabídku primátorka Markéta Vaňková (ODS). V plánu je i lednický zámek, Slovanská epopej v Moravském Krumlově, Mikulov, Valtice, Znojmo, národní park Podyjí, Moravský kras či Pavlovské vrchy.

Brno se na akci podílí organizačně i finančně, tak jako loni na youtuberské konferenci Traverse 22 nebo o rok dříve na zasedání Asociace francouzských novinářů z oblasti turismu. „Věříme, že takové investice mají vysoký potenciál přilákat nové návštěvníky, a to právě díky účasti novinářů a nákupčích z celého světa, kteří Brno dostanou do širšího povědomí,“ věří Vaňková.

A čísla nejsou proti. Na jižní Moravu loni přijelo 1,5 milionu tuzemských hostů – nejvíc za poslední dekádu – a k nim se přidalo více než půl milionu turistů ze zahraničí, čímž se kraj stal po Praze druhým nejnavštěvovanějším regionem. Jezdilo se sem především za rekreací, nejčastěji autem nebo na motorce, s partnerem či partnerkou.

„Navštěvovali hlavně kulturní památky, cizinci také příbuzné či známé, Češi se hodně věnovali pěší turistice a přírodním cílům,“ podotýká Jan Herget, ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism. Ze získaných dat přitom vyplývá, že zahraniční host utratí okolo 1 900 korun na den, zhruba o devět stovek více než našinec. Nejen proto je podpora zahraničního turismu klíčová.

Jižní Morava má turistům co nabídnout.

Co se měst týče, nejvíc láká logicky Brno. „Centrum je malá plocha o zhruba dvou kilometrech čtverečních, takže ho stihnete za chvíli obejít. Klíčovou roli ale hraje uvolněná atmosféra propojená s místní gastronomií a kulturou. V Brně nemáme moře, ale máme moře restauračních zahrádek, což chcete hlavně v létě,“ odůvodňuje šéfka zdejšího turistického informačního centra Jana Tichá Janulíková.

Pokud má pro letošek vypíchnout jedno téma, tak je to brněnské podzemí. Jinak co místo, to jiná atmosféra a zážitek. „Nově jsme otevřeli autentický protiatomový kryt Denis, multimediální expozici o historii a legendách města Ohnivý kůň a drak ve sklepě pod Novou radnicí a také já musím zmínit evropsky raritní vodojemy,“ zve Janulíková.

Speciální karta rozprostře hosty

Ve statistikách návštěvnosti bodovaly také Znojmo a Břeclav. Průměrně turisté v Jihomoravském kraji pobývají tři dny. Nejen kvůli tomu, aby jich bylo víc, ale aby tu zůstali ještě déle, pro letošek Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava (CCRJM) doplní svou kampaň „Nestůj, cestuj“ o téma víno a architektura. Zájemci tak dostanou šanci nahlédnout do nitra vinařských staveb, zjistit, jak se vyrábí víno a jak architektura pozitivně ovlivňuje prožitek při jeho degustaci.

Turisté v kraji Loni na jižní Moravu přijelo přes 1,5 milionu lidí z Česka a 525 tisíc cizinců (nejvíc ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska a Litvy). Jde o meziroční nárůst o 49,4 %, ve srovnání s obdobím před covidem je to o 6,9 % turistů méně. Zatímco český „dovolenkář“ v kraji za den utratil v průměru 1 040 Kč, cizinec zde nechal 1 914 Kč. Nejnavštěvovanějšími destinacemi jsou Aqualand Moravia (386 tisíc), Svatý kopeček v Mikulově (279 tisíc) a zoo v Brně (267 tisíc). Obsazenost ubytování na svátek 1. května je 73,44 %, v celém Česku 51,73 %. Noc pro dva zde stojí 2 790 Kč, v celé zemi 2 628 Kč.

„Jižní Moravu se snažíme každý rok představit jinak, z nového pohledu, neotřele a také s ohledem na očekávání hostů a nové turistické trendy. Proto letos spojíme moderní architekturu s uměním výroby skvělých vín, tak aby pobyt u nás byl kompletním zážitkem,“ popisuje ředitelka CCRJM Martina Grůzová s tím, že chystají i aktivity spojené s osobnostmi Napoleona, Alfonse Muchy nebo G. J. Mendela, dál pokračuje i projekt Gourmet jižní Morava (@tastymoravia), k němuž přibude zcela nový Festival chutí.

To vše na podzim podpoří Karta hosta nabízející velké množství zážitků za výhodnější částky.

„Chceme turisty provést nejzajímavějšími, ale také opomíjenými místy kraje, aby se návštěvnost rozptýlila i do dalších lokalit. Ti, kteří si kartu koupí, získají zážitky a vstupy za lepší ceny, případně i zdarma. Partnerům projekt nabízí zviditelnění díky společné propagaci,“ nastínil hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Do karty se zapojí turistické cíle, krajské organizace, oblasti destinačního managementu i města a obce.