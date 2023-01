Z Turbomoštu na vánočních trzích vzešlo brněnské barové impérium

Začalo to v roce 2012 otevřením Baru, který neexistuje v centru Brna, kdy poprvé ukázal, že bude věci dělat jinak a jak sám říká, možná i trochu šíleně. Přišel s odlišnou nabídkou koktejlů, které barmani míchají i přímo na míru zákazníkům. Inspiraci na vlastní podnik vyrazil před lety hledat do New Yorku.

„Kdybychom na to šli stejně jako všichni ostatní, moc daleko nedojdeme. Gastro je velmi konkurenční obor. Nebyli jsme z oboru a ani po těch deseti letech se nepovažujeme za gastronomy,“ směje se pětatřicetiletý barový mág, jenž vystudoval psychologii a politologii. I po letech si prý snaží zachovat odstup a dívat se na podniky z pohledu zákazníka.

K Baru, který neexistuje postupně přidal další – Super Panda Circus, 4Pokoje, Whiskey bar, Slast a zážitkový hotel Anybody – přičemž každý nabízí odlišný zážitek. A na zážitek se v jeho podnicích klade opravdu důraz. „Někdy v únoru nebo březnu otevřeme další Whiskey bar. Bude to poprvé, kdy budeme replikovat náš podnik,“ říká.

Dlouhodobě největší zájem je možná překvapivě o ten nejdéle fungující. Bar, který neexistuje se lidem ani po deseti letech neomrzel. „Aspoň víme, že když u toho vydržíme další roky, bude to stát za to, i když začátky mohou být těžší, protože rozjezd podniku je vždy náročný,“ dodává.

Vydal se i mimo Brno a předloni koupil Grandhotel Sluchátko ve Vranově nad Dyjí na Znojemsku. Přestěhoval se tam totiž jeho kolega Tom Miška, s nímž podnikání před lety rozjížděl. Po ruské invazi v hotelu ubytovali Ukrajinky a loni v létě otevřeli sezonní ukrajinskou restauraci Buď laska, kde ženy pracovaly. Zda se opět na sezonu otevře, se uvidí i podle válečné situace. „A s hotelem máme velké plány, potřebuje rozsáhlou rekonstrukci, jak to tak u nás bývá, nechceme provozovat klasický hotel,“ usměje se a dodá, že opravy a otevření odhaduje tak na pět let.

Nezapře v sobě vystudovaného psychologa, když říká, že ho naplňuje, pokud umožní, aby se lidé kolem něj posouvali dál a našli uplatnění v práci, jež odpovídá jejich potenciálu. „Práci za barem vydržíte dělat maximálně pět let, kdo je s námi déle, je už spíše v manažerských a kreativních pozicích. Nebo si vyzkouší práci v jiném našem podniku,“ přibližuje Vlachynský. Sám se za bar nikdy nehrnul, ale v počátcích vítal návštěvníky u dveří coby doorman.

Jeho filozofií je růst prostřednictvím lidí a jako hnací motor má právě lidi kolem sebe. Kam dál se bude jeho podnikání rozvíjet, určují právě i jeho kolegové. „Třeba za tři roky otevřeme podnik jinde než v Brně a s někým, kdo k nám přijde zítra a bude mít skvělý nápad.“