Travič dravců dostal podmínku, je teprve druhý odsouzený v Česku

První nalezenou oběť traviče z Milovic na Břeclavsku byl v dubnu 2021 luňák červený vybavený vysílačkou. Vzhledem k tomu, že se dlouho nepohnul z místa, jej vyrazila hledat speciální psí jednotka České společnosti ornitologické vedená Klárou Hlubockou.

Ta společně s dalšími ochránci přírody nalezla nejen „pohřešovaného“ dravce, ale i dalšího luňáka, dvě mrtvé lišky a zbytky z holuba jako návnadu. Případ pak převzali policisté.

„Jak nálezů uhynulých zvířat, ale i nástrah přibývalo, vyšetřovatelé postupně zužovali okruh možných podezřelých. Jako nejpravděpodobnější pachatel se jim nakonec jevil starší muž se zálibou v myslivosti a chovu holubů,“ přiblížil policejní mluvčí David Chaloupka.

Na konci letošního května policisté k domovní prohlídce třiasedmdesátiletého podezřelého přizvali i zmíněnou psí jednotku. „Našli jsme nádobu s karbofuranem, injekční stříkačky a plato od vajec, do kterých muž vpichoval jed,“ popsala Hlubocká.

Karbofuran je přitom kvůli své přílišné jedovatosti už od roku 2008 v celé Evropské unii zakázán. Zabíjí totiž nejen zvíře, které jej pozře, ale i další, které sní jeho mršinu. Při malé dávce je smrtelný i pro člověka.

„Karbofuran je velmi silný jed, který hned po požití ochromí nervovou soustavu a zvíře umírá za plného vědomí v bolestech a křečích. Při tom nemůže dýchat, roztahuje křídla a zatíná pařáty. Jedná se o mimořádně krutý způsob usmrcení a návnady pohozené v přírodě jsou nebezpečím pro vše živé od ptáků přes lišky, kuny, ale například i pro psy na vycházce,“ upozorňuje Hlubocká.

Zabíjí i železné pasti

Při výslechu se podezřelý z Milovic přiznal. „Uvedl, že jako osoba věnující se dlouhodobě chovu holubů a drůbeže a rovněž věnující se dlouhodobě myslivosti aplikoval karbofuran injekční stříkačkou do slepičích vajec a mrtvých holubů, které pokládal jako návnadu u svého pozemku v úmyslu hubit škůdce,“ uvádí usnesení o zahájení trestního stíhání.

Rozsudek následně konstatoval, že muž dvěma luňákům červeným, dvěma liškám obecným a třem kunám skalním „způsobil usmrcení způsobem přivozujícím nepřiměřenou bolest a utrpení“. Obviněn byl z přechovávání omamné a psychotropní látky, týrání zvířat a neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. Hrozilo mu až šest let vězení, nakonec dostal tři roky s tříletou podmínkou.

Jedná se teprve o druhého odsouzeného traviče v Česku. Rybníkář z Klatovska obdržel loni za otrávení dvou orlů mořských a dvou krkavců velkých karbofuranem rovněž podmíněný trest.

Trávení přitom v Česku nadále zabíjí velké množství volně žijících zvířat. Česká společnost ornitologická letos eviduje 21 takto usmrcených savců a 36 ptáků, většinou dravců. Vzácní ptáci zároveň umírají i zastřelením či po chycení do železné pasti.

Na vyhledávání otrávených návnad i jejich obětí se specializují dva Chesapeake Bay retrívři Victory a Irbis pod vedením Hlubocké. Jsou vycvičeni, aby nález pouze označili a nezůstávali u něj, aby se nenadýchali jedovatých výparů. Přesto jde o nebezpečnou práci. „Pokud by pes stoupl do nastražených želez, znamená to pro něj v lepším případě konec kariéry,“ podotýká Hlubocká.