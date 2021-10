Trať zpustošená tornádem se vrátí do normálu v prosinci

V trávě nedaleko nádraží v Lužicích na Hodonínsku ještě stále leží obří kovový sloup, který kdysi nesl osvětlení trati. I kolem kolejí jsou sloupy stále pozohýbané, z některých visí dráty a světelná nádražní cedule s názvem obce je rozbitá na střepy.

„Celková odhadnutá škoda na zařízeních infrastruktury činí 320 milionů korun,“ vypočítává mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.



I když se do oprav pustili bezprostředně po tornádu a po spojnici mezi Břeclaví a Hodonínem vlaky jezdí, do normálního stavu je ještě daleko. Trať obsluhují dieselové lokomotivy – trakční vedení totiž stále není zcela v pořádku.



To se podařilo zatím pouze mezi Hruškami a Moravskou Novou Vsí. Tam už dělníci s opravami finišují. „Na zastávce Hrušky opravili železniční svršek a také přístřešek pro cestující. A dál řeší statikem nařízenou demolici narušeného objektu bývalé prodejny jízdenek. Objekt nehodláme nahrazovat, protože se už stejně nevyužíval,“ poznamenává Gavenda.

V současnosti železničáři pracují na trakčním vedení ve stanici Lužice, od nich pak dál po trati v obou směrech. Právě zhruba na dvou kilometrech kolem Lužic si tornádo vybralo na železnici nejvyšší daň.

Práce za 200 milionů korun se zvládnou letos

„Poškozený úsek kopíruje stopu tornáda. K největším škodám došlo v lužické stanici a v přilehlých úsecích směrem na Hodonín a do Moravské Nové Vsi,“ potvrzuje mluvčí. Půvabný výpravní objekt nádraží v Lužicích, který zdobí ornamenty, teď pokrývá lešení. Na střeše se pohybují řemeslníci, hlučí motorová pila. Poškozená budova ale není to, co správce železnice trápí nejvíce.

„Nejnákladnější je oprava trolejového vedení v celém úseku, osvětlovacích věží v lužické stanici a dalších silnoproudých zařízení. Tyto práce jsou řádově vyčísleny na dvě stě milionů korun,“ podotýká Gavenda. Po podrobné projekční přípravě začalo v září betonování základů pro nové trakční podpěry, zmíněné věže a stožáry. Následovat má jejich montáž a vystrojení, instalace trolejí a celková regulace sestavy trakčního vedení.

320 milionů korun je škoda na trati po červnovém tornádu

Souběžně s tím pracovníci začnou řešit obnovu protihlukových stěn. Například na okraji Mikulčic jsou dřevěné desky ochranných stěn doslova rozštípané nebo srolované do příkopu vedle kolejí. O něco lépe dopadly modernější betonové zdi.

Trakční vedení má být v celém úseku z Břeclavi do Hodonína zapnuto pod napětí 11. prosince, tedy ještě před změnou jízdního řádu. Drtivá většina všech oprav na trati bude hotová podle plánu letos, některé dokončovací práce zůstanou také na rok 2022.

Do Olomouce i Brna rychlíkem

Dobrou zprávou je, že po trati už jezdí rychlíky linky R13 z Brna přes Břeclav do Olomouce, které ještě nedávno nahrazovaly autobusy nebo osobní vlaky. Postižený úsek projíždí souprava s pomocí lokomotivy nezávislé trakce.

„Bez přestupu jedou však jen ty, které pokračují z Hodonína do Olomouce nebo opačně,“ upřesňuje Jiří Horský, ředitel firmy Kordis, která koordinuje dopravu v kraji. Posilové vlaky, jež za normálních okolností končí v Hodoníně, teď svoji jízdu uzavírají v Břeclavi. Tam je nutné přesednout na osobní vlaky S9, tedy motoráky.

„Dočasně do poloviny prosince zůstává zachována možnost využít jízdenky IDS JMK také ve vlacích EC mezi Břeclaví a Brnem, ale pouze pro cestující ve směru z Brna do Hodonína,“ doplnil Horský.

Trať je pro oblast postiženou tornádem o to důležitější, že mnoho lidí živel připravil o auta, a musí proto spoléhat na veřejnou dopravu. Česká asociace pojišťoven škodu na vozidlech odhadla na 161 milionů korun u soukromníků a dalších 45 milionů u podnikatelů.