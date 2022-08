VIDEO: Tramvaj v Brně málem srazila ženu, ta si toho ani nevšimla

Incident se odehrál minulý pátek u tramvajové zastávky Antonínská. Žena přecházela na stranu ulice, kde se nachází známý park Lužánky.

U nástupiště ve směru do centra stála tramvaj, na obě strany je ale rovná a přehledná ulice, přesto žena vkročila do vozovky, aniž by se podívala, jestli něco nejede.

„Jen díky duchapřítomnosti našeho řidiče nedošlo ke srážce,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Barbora Doležalová.

Tramvaj řídil zkušený šofér s třicetiletou praxí a spoustou najetých kilometrů. Podle Doležalové nechce o tomto infarktovém zážitku hovořit.

Sama ale tlumočila jeho pocity tak, že do poslední chvíle nevěděl, zda dokáže tramvaj včas zastavit. Brzdil, cinkal, přesto žena pokračovala dál v chůzi a ani se neohlédla.

Bez jakékoliv reakce pak šla dále i přes silnici na chodník. „Jestli měla sluchátka v uších, to nevíme,“ doplnila mluvčí s tím, že v loňském roce, za nějž mají shrnutá data, řešil dopravní podnik celkem čtrnáct nehod s chodci.

