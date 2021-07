Vlak v poničených obcích slouží jako ubytovna pro hasiče i dobrovolníky

Pochází z Hodonínska a vesnice, které zpustošilo tornádo, zná z dětství. „Byl jsem pomáhat v Lužicích, Mikulčicích a dělal jsem všechno, co bylo potřeba. Když se to stalo, zmobilizoval jsem přátele a registroval se mezi dobrovolníky. Všichni se snaží, je potřeba to dát co nejrychleji dohromady,“ přemítá Robert Šarocký, který má k zasaženému regionu osobní vztah.



I on je jedním z dočasných obyvatel vlaku, který stojí na hrušeckém nádraží. Pojízdné bydlení přijelo na nádraží bezprostředně po ničivém tornádu, které v noci na pátek sebralo střechy stovkám domácností.



Původně festivalový lůžkový vlak, jejž nechal vypravit dobrodruh a podnikatel Albert Fikáček, dnes ubytovává dobrovolníky, hasiče a vojáky, kteří každým dnem vyrážejí pomáhat zdevastovaným obcím. „Jednali jsme rychle. Některé vagony byly naše a další jsme si vypůjčili od Českých drah. Mašinu jsme domluvili s ČD Cargo. Vlak přijel do Hrušek ještě v noci, kdy se to stalo,“ líčí Fikáček.

Nádraží tornádo nezasáhlo, navíc je až za obcí. Vlak tak stojí zhruba dva kilometry od prvních poničených domů.

Ve vlaku nocují Maďaři i Poláci

Zrána z jednotlivých kupé s několikapatrovými postelemi vystupují dobrovolníci a vyrážejí připravenými autobusy nebo vlastními auty na místo katastrofy.



„Jsou tady dobrovolníci, kteří mají svá civilní povolání různého druhu. Ve vlaku se potkali nejen lidé z celé republiky, ale i z okolních států. Potkal jsem tu lidi z Německa, Rakouska, Polska, Slovenska nebo Maďarska. Všechny tyto státy tu mají jak záchranáře, tak techniku,“ popisuje dobrovolník z Frýdecko-Místecka Petr Bednarik, který na jižní Moravě pomáhá od pátku.

Lidé se ve vlaku o 300 místech mohou ubytovat poté, co se registrují. Nejdříve musí vyplnit formulář na webu zeleznicepomaha.cz, poté se na místě přihlásí ve vagonu číslo pět. Vozy jsou připraveny nejen pro dobrovolníky a záchranné složky, ale i pro lidi, kteří přišli o střechu nad hlavou. Podle Fikáčka z místních však nemají ubytovaného skoro nikoho.

„O víkendu přijeli lidé, kteří dokázali rychle zareagovat, a o tom následujícím, který je prodloužený, očekáváme, že budeme hodně plní. Těch tři sta lidí, kteří se k nám vejdou, u nás určitě bude moct být. Úplně plno jsme zatím nikdy neměli,“ říká.

V deseti vagonech spí lidé v kupé po šesti nebo po třech. Peřiny a polštáře mají k dispozici, někdo ale přijel s vlastním spacákem. Postele jsou rozestlané, kupé plné věcí.

Vůz číslo pět používají jako jídelní. Mají tu matrace a zásuvky. Všeho je tu dost. Improvizovanou sprchu vytvořili venku. „Jsou tu plachty, hadice a čerpadlo, kterým se pustí voda. Každý má dvě minuty na osprchování. V devět večer se běžně stává, že musí čekat. Byla tu studna, kterou jsme zaházeli a vydezinfikovali,“ popisuje Marek Šnapka, jeden z dobrovolníků, kteří provoz vlaku organizují.

Podle Bednarika mají vše, co potřebují. „Zázemí máme dobré. Večer se sejdeme, popovídáme si o situaci, navečeříme se, poznáváme se navzájem a děláme si nová přátelství,“ popisuje atmosféru vlakového hotelu dobrovolník. „Všichni jsou tady veselí, ale na místě to moc veselé není,“ doplňuje.

Jídlo mají zajištěné

Na nedostatek jídla si ubytovaní nestěžují. „Jídlo nám zajišťují přímo na místech, kde je potřeba pomoc. Někdy se najíme přímo tam. Firmy a sponzoři zabezpečují pitný režim. Dostáváme řízky, guláše, těstoviny. Funguje rozvoz,“ říká Bednarik. Snídaně a večeře zajišťují organizátoři azylového vlaku.

„Jeden chlap z Vyškovska nám udělal kompletní datový management. Víme, kolik máme lidí na den a kolik máme chystat večeří. Je zde dobrá spolupráce se všemi. Bez problému pak můžeme vše rezervovat a připravit,“ vysvětluje Šnapka.

Vlak iniciátora akce Alberta Fikáčka za normálních okolností slouží pojízdnému hudebnímu a cestovatelskému festivalu VlakFest. Jedna z jeho akcí se koná právě o víkendu. Proto některé vagony, které připojil k azylovému vlaku v Hruškách, o víkendu vyšle na jinou cestu.

„Na festival vždycky vezmeme vlak a jezdíme po Evropě. Máme vůz, kde se konají cestovatelské přednášky, a hudební vagon. Cestou hrajeme, zpíváme, bavíme se. Je to decentní zábava v dobré společnosti,“ říká Fikáček. Ujišťuje však, že vagony v Hruškách nahradí jiné, aby zůstal zachován stejný počet míst pro přenocování.