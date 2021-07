Dva týdny po tornádu je téměř uklizeno, dobrovolníci však stále vítáni

Nákladní auto plné suti odjíždí od domu na náměstí v Moravské Nové Vsi, který se včera dopoledne boural. Na střeše u sousedů právě pokládají nové tašky a po vedlejším obydlí zbyla jen proluka.

Tak teď vypadá pohled na obce, kterými se poslední červnový čtvrtek prohnalo tornádo. Tři vesnice a jeden městys na Břeclavsku a Hodonínsku působí spíše jako jedno velké staveniště.

„Můj dům byl hezký, ale musel jít k zemi. Teď už je obec uklizená, lidé mají i posezení venku. Za to patří velké díky především hasičům. Nevím, co bychom bez nich dělali, a nemáme jim to ani jak vrátit,“ říká Zdena Ondráková a ukazuje přitom na místo, kde bydlela.

Podle hasičů se už podařilo uklidit na 90 procent území zasažených obcí. Ruce k dílu během o svátky prodlouženého víkendu přiložily i stovky dobrovolníků, nebyly jich však takové davy, jak se očekávalo.



„Ve stanových městečkách se zázemím o víkendu přespalo přibližně 270 lidí. Není problém, aby přijeli další dobrovolníci, práce se pro ně určitě najde,“ komentuje současný stav jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

S tím souhlasí i místní, s nimiž MF DNES na místě mluvila. Někteří se totiž obávají, že když lidé uvidí, kolik práce se už zvládlo, nastane odliv dobrovolníků.



„Práce je tady spousta, klidně ať přijdou a zeptají se u konkrétního domu,“ vyzývá jeden z obyvatel Moravské Nové Vsi, který pracoval na svém domě. Aktuálně jsou nejvíc potřeba klempíři a zedníci.



„I když vidíte tašky na střechách, vše není dodělané, a pokud přijde vítr, znovu nám to střechy vezme,“ dodává.

Uklizeno neznamená hotovo

Nebýt poškozené fasády, na některých domech v Hruškách, na nichž „svítí“ nové střechy, by ani nebylo poznat, že se tudy prohnalo tornádo.



„Z nejhoršího jsme venku. Všichni makáme, dobrovolníci, hasiči i vojáci. První dny jsme museli lidi skoro odhánět, kolik jich přišlo pomáhat. Nemáme pocit, že by nás v tom nechali samotné,“ říkají Michlovi, kteří žijí v Hruškách kousek od kostela.

Více než 150 let stará stavba zasvěcená svatému Bartoloměji se stala symbolem destrukce a na rozdíl od alespoň zčásti opravených domů v okolí připomíná jeho zlomená věž řádění živlu už z dálky.

Protože se podařilo většinu míst uklidit od sutin, odjeli už domů hasiči z některých krajů. Zatímco ještě v sobotu jich na místě zasahovalo 800, teď jich zůstane zhruba polovina. Zastoupí je vojáci, kterých je na místě něco přes dvě stovky. Pomohou především s koordinací a logistikou na kontaktních místech v obcích a ve skladech.

Ředitel jihomoravských hasičů Jiří Pelikán odhaduje, že hasiči na místě zůstanou ještě asi dva týdny.



„Do té doby bychom měli ukončit převoz sutin a odpadu z meziskládek na centrální skládky v Lužicích, Mikulčicích a Hodoníně. Pokračují demolice. Máme zaevidováno na 80 domů, které si lidé zbourali sami. Požadavek na hasiče v současné chvíli činí 27 objektů,“ shrnuje Pelikán.

Dorazí peníze ze sbírek

A ode dneška se sníží i počty nasazených policistů.



„Budeme se soustředit na koordinaci dopravy, provozu při demolicích, nadále kontrolujeme auta při výjezdu z obcí, abychom zabránili krádežím,“ říká Leoš Tržil, šéf jihomoravských policistů.



Počínaje dneškem už povolí dobrovolníkům vjezd do obcí, ale přesto apelují, aby využívali odstavná parkoviště na okraji. „Velkým úkolem je pro nás nyní jednání s majiteli vraků aut, kteří musí zajistit jejich převoz nebo likvidaci,“ předestírá Tržil, jaké další činnosti policisty čekají.

Krajský krizový štáb se o prodlouženém víkendu zabýval i otázkou, kam by bylo možné ubytovat lidi, kteří museli svůj dům nechat zbourat.



„Většina tu chce ale zůstat, nehodlají odejít daleko. Jsou tu možnosti dlouhodobějšího ubytování v mobilních buňkách nebo montovaných domech. Každá rodina je svým způsobem individuální případ, v řešení je, zda toto ubytování bude platit obec, nebo sami lidé z obdržených peněz ze sbírek,“ nastiňuje Grolich.

A právě finanční pomoc z veřejné sbírky lidem začne vyplácet Diecézní charita Brno. Už podepisuje darovací smlouvy s konkrétními domácnostmi. Peníze na obnovu obydlí by jim měly na účty dorazit do konce týdne.



„V první vlně se jedná o částky od 50 do 200 tisíc korun, výjimečně i 300 tisíc, podle míry poškození obydlí a sociální situace,“ vyčísluje ředitel Charity Oldřich Haičman.