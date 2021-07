Zákaz náklaďáků neplatí pro dovoz materiálu na Moravu, ujistil Havlíček

„Zákon umožňuje z víkendových zákazů jízd výjimku v případě živelních pohrom, což je případ tornáda na Moravě. Dopravní policie se stanoviskem Ministerstva dopravy souhlasí a nákladní auta dovážející potřebný materiál na obnovu poničených domů nebude pokutovat,“ uvedl Havlíček.

Na dálnici a na silnici I. třídy je zakázána jízda nákladním autům v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13. hodiny do 22. hodiny, v sobotu v období od 1. července do 31. srpna v době od sedmé ranní do 13. hodiny a v pátek ve stejném období v době od 17 do 21 hodin.



Mluvčí resortu František Jemelka uvedl, že podle zákona o silničním provozu se tento zákaz nevztahuje na jízdu související s následky živelné pohromy.