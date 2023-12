Už žádné záclony a krajky z Letovic. Proslulý Tylex po dvou staletích končí

Rozhodl se vyrábět anglické krajky, ale chyběly mu potřebné stroje. Vídeňský velkoobchodník s přízí Daniel Baum se tak vypravil do Anglie, zdejší technologii si pořídil, rozebral a po částech ji propašoval přes moře.

Tak se začal psát příběh textilního podniku Tylex, který v Letovicích na Blanensku funguje nepřetržitě od roku 1832. S koncem toho letošního se však pozoruhodná historie firmy, která v době rozkvětu zaměstnávala až 1 200 lidí, uzavře. „Dokončujeme poslední zakázky. V novém roce už výrobní provoz pokračovat nebude,“ oznamuje obchodní ředitel Martin Továrek.

Místo tvorby krajek, záclon či ubrusů, které byly známé široko daleko, se bude rozprodávat majetek společnosti, aby se uhradily její dluhy. Ty se pohybují v hodnotě zhruba 35 milionů korun. Zkrotit je nedokázala ani insolvenční správkyně Marcela Prokopová, která převzala řízení Tylexu v půlce letošního srpna.

Protože firma dál generovala ztrátu zhruba 1,5 milionu měsíčně, byl v polovině listopadu vyhlášen konkurz. A vzhledem k tomu, že o pokračování dlouhé tradice nejevil nikdo zájem, přijde na konci prosince definitivní konec.

„Mrzí nás to. Tylex je v našem měřítku něco, co nás přesahuje a co formovalo Letovice strašně dlouho. Je to příběh sám o sobě. Pro nás je to špatně, ale v momentě, kdy není o podnik zájem, se s tím nedá nic dělat,“ posteskl si letovický starosta Petr Novotný (Pro Letovice).

Město s přibližně sedmi tisíci obyvateli přitom teprve loni v létě otevřelo ve svém muzeu expozici s názvem Příběh letovické krajky. Ta tedy nyní bude odkazovat už pouze do minulosti.

Technické zaostávání, covid, drahé energie

Tylex se podle svého obchodního ředitele začal řítit ke dnu během covidové pandemie. „To byla první velká rána. Kvůli zavřeným obchodům se neprodávalo zboží, následně se nabouraly dodavatelské řetězce a kvůli uzavření trhu v Číně chyběl materiál. Pak se k tomu přidaly ceny energií, které loni proti roku 2021 stouply o nějakých osm milionů korun. Tomu se dost dobře nedalo čelit,“ sděluje Továrek.

Společnosti uškodil také pokles poptávky. „Naše zboží není nezbytného charakteru. Zákazníci, kteří byli rovněž postiženi zvýšenými energetickými náklady, tak směřují svůj kupní košík jiným směrem,“ podotýká obchodní ředitel, který ve firmě působil posledního dva a půl roku.

Tylex však strádá už mnohem déle. Vinou levného dovozu z Asie i technického zaostávání se dlouhodobě pohyboval ve ztrátě. „Když vidíte strojový park a budovy, tak je patrné, že se do nich dlouhá desetiletí neinvestovalo. Zároveň se měnili majitelé,“ poukazuje Továrek.

Chlouba Letovic dodávala zboží především na tuzemský trh a na Slovensko, ale také do dalších středoevropských zemí či na Balkán. „Hlavními větvemi produkce byly tradiční krajky a výroba záclon. V 90. letech se k tomu přidaly technické textilie, které byly ohledně potenciálu zajímavým artiklem,“ přibližuje Továrek.

Zbylo padesát zaměstnanců

O upadajícím postavení Tylexu svědčí, že dříve početná armáda zaměstnanců se zúžila až na současnou zhruba padesátku pracovníků. Ti dosud pobírali mzdu, ale insolvenční správkyně už oznámila hromadné propouštění na úřad práce. „Pro současné zaměstnance je to špatné, ale zájem o pracovníky na trhu práce je a nejedná se o množství, které by Letovicemi zahýbalo. Snad to nezpůsobí vážné rodinné tragédie,“ doufá starosta Novotný.

Obchodní ředitel Tylexu upozorňuje, že zatímco údržbáři či strojníci se zřejmě o další práci bát nemusejí, pro jiné profese to bude složitější. „Někteří lidé tu pracují celý svůj život. Máme specializované pletařky, kterým je třeba padesát nebo šedesát let, pro ně bude uplatnění v jiném oboru velmi těžké,“ míní Továrek.

Areál Tylexu se dříve v Letovicích rozkládal po obou stranách Brněnské ulice, ale firma postupně s utlumováním výroby jednotlivé pozemky a haly prodávala. „I město část koupilo,“ připomíná Novotný. Nyní firmě zbyla už jen menší část, která stačila potřebám současné výroby. Zatímco o její pokračování zájem nebyl, aspiranti na koupení budov jakožto nemovitostí se našli.

Zájem průmyslových firem o působení v Letovicích potvrzuje i Novotný. „Vytvořili jsme vlastní sedmihektarovou průmyslovou zónu,“ zmiňuje starosta výrobní oblast ve východní části města. Ta je plně obsazená a ozývají se další podniky, které by v Letovicích rády našly zázemí. „Pracovní příležitosti tedy ve městě určitě budou,“ ujišťuje Novotný.

Ke krachu směřuje také další známá značka regionu, kterou je strojírna ČKD Blansko. Uvadající podnik ruských vlastníků je v patové situaci, protože se kvůli sankcím nemůže ucházet o veřejné zakázky. V současnosti si tak pomáhá rozprodáváním vlastních strojů.