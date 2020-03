V Brně končí tajemník magistrátu, o místo se uchází náměstek Pospíšil

Svůj odchod ohlásil už před vypuknutím koronavirové krize a názor nezměnil ani nyní, když město prožívá těžké chvíle.

„Rozhodně to není o tom, že bych utíkal z boje. Dřu do poslední chvíle, i když mám spoustu dovolené a mohl bych být doma. Jednání probíhají prakticky neustále od rána do pozdního večera, úřad a město potřebujeme udržet v chodu,“ poznamenal s tím, že příčiny odchodu vedení města vysvětlil. „Už dva roky přesluhuji. Mé důvody jsou zdravotní a rodinné.“

Zástupci vedení města jsou si vědomi, že Brno přichází o muže s neocenitelnými zkušenostmi.

„Považuji za nešťastné, aby kolega Loutocký odešel v této těžké době, ale rozhodnutí není na mně. Já bych byl rád, kdyby zůstal do doby, než tato pohnutá doba skončí. Ale pokud vím, tuto možnost nezvažuje,“ uvedl například náměstek brněnské primátorky pro majetek, kulturu a informační technologie Tomáš Koláčný (Piráti).

Kdo nastoupí po Loutockém, zatím není jasné. V pátek skončilo druhé kolo výběrového řízení, do kterého se přihlásilo 13 uchazečů. Do finále jich postoupilo šest, mezi nimi i dosavadní náměstek primátorky pro bydlení Oliver Pospíšil (ČSSD).

Právě jeho účast kritizuje bývalý náměstek primátora Matěj Hollan (Žít Brno) s tím, že v hodnoticí komisi sedí Pospíšilovi kolegové z rady. „Tajemník nemá být z principu aktuální dlouholetý politik, který je jasně názorově vyhraněný,“ napsal Hollan na sociální síti.

„Prošel jsem výběrovým řízením a testy. Co vím, tak se tam přihlásilo víc uchazečů. Kdyby to někdo stavěl jako trafiku, tak ta se uděluje na konci období. Já mám za sebou třetinu a nemám pocit, že bych utíkal,“ reagoval Pospíšil.

Náměstek Koláčný upozornil, že výběrové řízení ještě neskončilo. Jasno má být v průběhu tohoto týdne. „Můžu s čistým svědomím říct, že se tu nejedná o nějaký post pro konkrétního člověka. Je to normální, regulérní výběrové řízení,“ prohlásil Koláčný.