Alej roku má naději na záchranu. Silnice může být zúžená, nebo vést kolem

Hejtmanství se možností záchrany aleje začalo zabývat. Podle hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) jsou možnosti ohledně diskutované opravy silnice tři – pokračovat beze změn, plánovanou opravu zastavit, nebo kompromis.

„Silnici je potřeba opravit. V úvahu ale připadá kompromisní varianta, kdy by silnice byla v nejhorším úseku Svárovské aleje zúžena. Kácelo by se tak mnohem méně, pouze v místech pro vyhýbání aut. Musíme to ale důkladně zvážit a hlavně si ujasnit, jestli při takové variantě dokážeme splnit podmínky projektu,“ vysvětlil Grolich.

Jeho náměstek Lukáš Dubec (Piráti) přišel s ještě jinou variantou – posunout část silnice bokem, aby se nemuselo kácet vůbec.

„Navrhujeme odklonění stávající komunikace v oblasti aleje nad její severní okraj. Alej doporučujeme po kvalitním ošetření ponechat dalšímu dlouholetému přirozenému růstu. Prostor stávající aleje je možné vyčlenit například jako část úseku mlatového cyklochodníku propojujícího obce Chlum a Svárov,“ představil plán Dubec.

Projekt rekonstrukce jedenáctikilometrové silnice je podle něj rozdělen na čtyři etapy. „Alej se řeší až ve třetí etapě rekonstrukce a pravděpodobně bude k dispozici dostatečný prostor k vyřešení případného odkupu půdy v kritické části. Nechceme stavbu zdržet,“ dodal Dubec k navrhovanému řešení.

Krajský úřad kvůli formálním nedostatkům zrušil stavební povolení vydané Městským úřadem Boskovice. Věc se tak vrací zpět do Boskovic, což znamená, že se stavba v nejbližší době ani nemůže uskutečnit.

Diskuse vyvolaná kolem plánovaného kácení lipové aleje vysazené v rámci výsadby Stromů svobody v roce 1920, přinesla ještě jednu novinku. V budoucnu by se měl na plánování dopravních staveb spolu s krajskými silničáři podílet i arborista.

„Ten by měl s nadsázkou vědět o každém jihomoravském stromě a podílet se na přípravách dopravních staveb,“ podotkl Grolich s tím, že peníze na to Správě a údržbě silnic pošle kraj.