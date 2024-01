Folklorní obec se nebojí být smart. V Sudoměřicích mají i dobíjecí lavičku

„Neustále se chceme posouvat a toto je jedinečná příležitost. Není nic lepšího, než když vám dění v obci zhodnotí někdo nezávislý, navíc se díky soutěži více aktivizovali členové našich spolků i další občané,“ vysvětlil starosta František Mikéska.

Jedním z hlavních bodů, jež vyzdvihla jedenáctičlenná hodnotící komise, byly takzvané smart prvky. Pro projíždějící cyklisty slouží v Sudoměřicích stojan s nabíjením a servisem pro elektrokola nebo solární lavička k dobíjení mobilních telefonů či jiných zařízení.

„Dokázal bych si představit takové chytré řešení ještě ve větším měřítku, ale není to levná záležitost,“ svěřil se starosta.

Kulturní dům vyrostl za dva roky

Kromě moderních „vychytávek“ se v Sudoměřicích obnovuje, co se dá. Předloni tam dokončili přístavbu tělocvičny, čímž vzniklo Společenské centrum Sudomír vedle budovy školy. Od 90. let totiž v obci neměli vlastní kulturní dům a veškeré akce se konaly v tělocvičně školy. Před osmi lety se to ale rozhodli změnit. Se stavbou se začalo v roce 2020 a hotovo bylo za dva roky.

„Přistavěli jsme tam bufet, foyer, zrekonstruovali sociální zařízení a hlavně kulturní sál, který je propojitelný zatahovacími dveřmi. Zároveň jsme vytvořili unikátní venkovní prostor okolo centra s množstvím zeleně a plánujeme zde i pergolu,“ vyjmenoval starosta.

Loňské dožínky v Sudoměřicích

Teď prostory původní tělocvičny a nově přistaveného sálu mohou sloužit nezávisle na sobě, ale i jako celek. Letos se tady konaly už tři plesy, karneval, posezení se seniory nebo členské schůze spolků. Jinak slouží pro školní akce či jednání zastupitelstva. „Zlatá stuha byla Sudoměřicím udělena za bohatý a společenský život. Svoji roli zde hraje místní knihovna, která umožňuje propojení aktivit mladé a starší generace,“ podotkla mluvčí hejtmanství Alena Knotková.

Byť knihovna funguje jen dvě odpoledne v týdnu, akcí, které pořádá, je nespočet. „Knihovnice Monika Podrazilová dělá často akce i pro školy či školky. I senioři z místního spolku jednou za čas chodí do školky předčítat pohádky, děti ze školy chodí zase do knihovny. Generace se tak navzájem potkávají,“ uvedl Mikéska.

V knihovně, jež sídlí v Domově pokojného stáří, pořádají i besedy s regionálními spisovateli. Jako další ocenila komise také přípravu protipovodňových a protierozních opatření v podobě biopásů. V Sudoměřicích nechybí ani výsadba původních ovocných stromů.