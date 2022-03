Úroda v ohrožení. Voda chybí půdě i řekám, sucho nahrává i návratu hrabošů

„Za třináct let, co chodívám do vinohradu, jsem nezažil, že by se mi jen prášilo od bot. Kde jsou ty časy, kdy na každé botě byly tři kila bláta,“ posteskl si jeden ze čtenářů novinek ze Správy chráněné krajinné oblasti Pálava.

Ta letos nemá pro své příznivce moc dobré zprávy. Jestli se někomu zdálo, že na Pálavě neprší, pak se nemýlil. „Podle našeho srážkoměru v Mikulově tady od začátku roku spadlo pouhých šestnáct milimetrů. To je necelá třetina toho, co spadlo za stejnou dobu loni,“ informují pálavští ochránci přírody.

Dokreslují tak fakt, že letošní jaro má nakročeno k významnému vodnímu deficitu. Zima nepřinesla, především do nížin, potřebné sněhové zásoby. Situace na jižní Moravě se tak nevyvíjí příznivě v půdě ani řekách.

„Průtoky se pohybují mezi 40 a 15 procenty dlouhodobých měsíčních hodnot. Například Dyje na přítoku do vodního díla Vranov má pouhých 18 procent průměrných březnových hodnot, Svratka ve Veverské Bítýšce je na 21 procentech, Jihlava v Ivančicích na 27 procentech normálu,“ vypočítává mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Čekání na vydatné deště

V únoru se alespoň na chvíli zablýsklo na lepší časy, když trochu pršelo a v horách začalo tát. Vodohospodářům se tak podařilo naplnit přehrady, aby zajistili dostatek vody pro jarní a letní měsíce. A zásoby zřejmě budou potřeba.

Podle biologa Miroslava Trnky, duchovního otce projektu Intersucho, je ještě brzy na dlouhodobý odhad, jak velké sucho nás letos čeká.

„Do jisté míry ale platí, že zásoba vody v půdě na jaře do značné míry předurčuje další vývoj. A když je tak slabá jako teď, výrazně se zvyšuje šance, že bude sucho na počátku léta. Vegetace přitom potřebuje čím dál tím víc vody. Jediným způsobem, jak se vyhnout suchu, jsou nadprůměrné srážky,“ podotýká.

Ty by mohly přijít v následujících dnech a týdnech. Kromě aktuálního ochlazení a deště se čekají průměrné teploty a nadprůměrné deště i v následujícím měsíci. „Srážky alespoň částečně vylepší nepříznivou vláhovou bilanci,“ doufají meteorologové.

Zemědělcům, kteří pro Intersucho monitorují stav půdy, se přesto každým dnem prohlubují vrásky na čele. „Pro polní plodiny je situace již velmi vážná. Můžeme konstatovat, že zimní měsíce byly prakticky bez doplnění vláhy,“ uvádí reportér pro Břeclavsko.

Podobně nepříznivé zprávy chodí ze všech okresů. Ubývající voda ve svrchních vrstvách půdy zatím neměla větší vliv na ozimé plodiny jen díky chladnému počasí, to však v posledních dnech ustoupilo vysokým jarním teplotám. „Vše čeká na vodu, která doufejme přijde v blízké době. Jinak začne být situace opravdu kritická,“ říká Ondřej Čáp z Agrospolu Jezeřany-Maršovice na Znojemsku.

„Jařiny měly být dávno venku“

V důsledku až extrémního průběhu počasí je letos opět v ohrožení úroda meruněk a ostatních teplomilných peckovin. Může za to sucho a výjimečně rychlý výstup ze zimního klidu, který podle Tomáše Nečase z Ústavu ovocnictví Zahradnické fakulty v Lednici nastal u některých druhů meruněk už v průběhu prosince.

„Dalším faktorem je nezvyklá intenzita slunečního svitu, který stimuluje rašení pupenů. Za poslední tři roky svítilo slunce za leden a únor průměrně 114,9 hodiny, letos to však bylo 210,7 hodiny,“ upozorňuje Nečas. Kritickým faktorem jsou i rozdíly mezi denními a nočními teplotami.

Podle předsedy Regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václava Hlaváčka se letošní jaro podobá tomu v letech 2018 a 2019. „Nebyl žádný sníh, je abnormální větrno a zima byla mírná. To všechno znamená velký výpar. Je konec března a jařiny měly být dávno venku. Nic z toho, co se zaselo, ale nevzchází. Navíc je to ideální stav pro množení hraboše,“ stýská si.

Na jižní Moravě přitom už teď zemědělci zaznamenávají hraboše na hranici škodlivého výskytu. A třeba u Starovic na Břeclavsku jde dokonce o množství hodnocené jako extrémní.

Pomůže umělá infiltrace?

K boji se suchem se přidávají i vědci. V Přítlukách na Břeclavsku je jedna z šesti vytipovaných lokalit, kde by se měla vyzkoušet umělá infiltrace vody. V podstatě jde o technologický proces, kterým dochází k řízenému zasakování povrchové vody do podzemí.

„Většina států s vhodnými hydrogeologickými podmínkami začlenila umělou infiltraci do svých opatření proti suchu. Například Izrael zasakuje 87 procent svých vyčištěných odpadních vod formou umělé infiltrace a recykluje je. V Německu 20 procent všech pitných vod pochází z různých forem umělé infiltrace,“ přibližuje mluvčí Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáš Hrdinka.

Perspektivní lokality jsou i v Česku, a to v oblastech nejvíc postižených suchem. Patří k nim právě i Přítluky, kde by měly vzniknout velkoobjemové zasakovací vany v prostředí kvartérních a neogenních sedimentů podobně jako v Izraeli. Specifikem této lokality má být posouzení zasakování vyčištěné odpadní vody z nedaleké čistírny.

Pro lokalitu už je připraven administrativně zajištěný podrobný technický projekt včetně zdůvodněného rozpočtu. „K jeho spuštění však dosud chybí potřebné finanční zdroje,“ zmiňuje Hrdinka.