Ležérní i dekadentní modely předvedly české krásky na výstavišti v Brně

Nejdříve své kousky předvedli vystavovatelé, následovala netradiční část přehlídky středních škol a mladých módních návrhářů pod příznačným názvem Fashion Puppies.

Celou oslavu módy poté uzavřela přehlídka čtveřice návrhářů Martina Čapky, Pavla Jevuly, Heleny Bedrnové a Michaela Miroslava Knota, kteří nechali vyniknout křivky krásných modelek a modelů.

Ležérní a uvolněnou módu, dekadentní modely „After dark“, kolekci Winter wedding dream nebo Dream it... wish it... do it... dress it! vynesly nejen mladé modelky včetně Sarah Opravilové, přítelkyně zpěváka Davida Krause, ale také tváře veletrhu Hana Vagnerová a Tereza Fajksová. Přidaly se k nim i Gabriela Lašková, nestárnoucí Eva Decastelo a Iveta Vítová.

„Už jsem se nemohla dočkat, až přijedu na Styl a Kabo a potkám zde opět naši starou gardu,“ smála se Vítová.