Šéf Komety se kvůli možnému střetu zájmů vzdal křesla v městské firmě

Kompletní vyjádření Libora Zábranského „Děkuji za pozornost, kterou věnujete jak mojí osobě, tak problematice potencionálního střetu zájmů. Osobně nemám potřebu lustrovat veškeré pracovní či jiné aktivity ostatních zastupitelů a samozřejmě mám za to, že všichni, včetně mě, budeme nahlašovat podjatost jak na jednání zastupitelstva, tak v orgánech společností, kde zastupujeme Brňáky při jejich správě, pokud taková skutečnost nastane. Koneckonců je to naprosto standardní postup. Ostatně není podle mě v lidských silách mít povědomí o všech možných aktivitách například u kolegů zastupitelů, kteří pocházejí třeba z řad právníků, IT specialistů, podnikatelů či jinak aktivních subjektů. Do voleb jsem šel jako veřejně známá osoba s veřejně známým působením v oblasti sportu od sportovního managementu přes mládežnický po vrcholový sport, s veřejností prověřenými výsledky dosaženými, aniž bych se v politice angažoval. Sám jsem byl překvapen, jakou podporu voličů jsem dostal, a je to pro mě obrovský závazek. Nejsem a nebudu kariérním politikem. Nabídl jsem našemu městu pomoc v oblasti, ve které se pohybuji přes třicet let, a děkuji kolegům zastupitelům za zvolení do hromadného orgánu společnosti vlastněné městem, která má vliv na uspořádání sportovního prostředí v Brně, o jehož rozvoj bych se dál rád zasloužil. Byť si velice vážím jejich důvěry, abych předešel nesmyslným atakům – ať již jsou vedeny s cílem poškodit mě, městskou firmu či sport jako celek – navrhl jsem změny v orgánech společnosti. Následné zvolení místopředsedou beru jako potvrzení důvěry v moji osobu. Budu rád, když to otisknete celé. Brno, veškeré sportovní prostředí i tahle země má skutečné problémy a je škoda plýtvat časem na opakování zjevného. Kdybych chtěl mít vliv bez odpovědnosti a transparentnosti, sotva budu kandidovat a vykonávat mandát zastupitele pod kontrolou kolegů, veřejnosti i vás, médií. Nemyslíte?“