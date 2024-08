Se smetákem se řítil na strážníka, ten ho postřelil. Útočník dostal 6,5 roku

Eisenzopf měl už v minulosti potíže se zákonem. Soud ho potrestal mimo jiné za pokus o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví, tedy totožné skutky, za něž byl odsouzen i za loňský střet se strážníkem.

Rejstřík má bohatý i za přestupky od městské policie, která ho pokutovala vedle dopravních prohřešků také za rušení nočního klidu nebo zapalování odpadkových košů. Celkově má šest záznamů. „Obžalovaný je osobou se sklony k páchání trestné činnosti a k jednání, které nemůže společnost akceptovat,“ podotkla soudkyně. Rozsudek není pravomocný.

Loňský střet začal ve chvíli, kdy hlídka strážníků zamířila k břeclavskému zimnímu stadionu. Tam Špičák uviděl Eisenzopfa a chtěl s ním podle svých slov dořešit přestupek z předchozího dne. Jeho kolega Miroslav Beneš o ničem nevěděl, ale nechal kolegu, ať koná.

Špičák ale následně vypověděl, že jak se začal k Eisenzopfovi blížit, viděl, že chytá amok a chce ho napadnout. Údajně máchal i nožem. Před soudem ale nedokázal do detailu vylíčit, jak se obžalovaný choval. „Viděl jsem agresivního člověka, který má nestálé pohyby. To poznáte, když vidíte člověka, který je nevrlý nebo agresivní. Z jeho strany bylo vidět, že nás jako policii nemá rád,“ citovala ve středu soudkyně jeho minulou výpověď.

Věrohodnosti podle ní nepřidalo ani to, že policejní auto stálo bokem, takže nebylo možné využít záznam z palubní kamery. To však podle ní neznamená, že by strážníci reagovali nezákonně. Jiné záběry ovšem existují.

Ostatně během konfliktu se agresivní muž zmocnil teleskopického obušku Špičáka. Městský policista ho vyzýval, aby obušek odložil, muž jej ale vůbec neposlouchal, naopak na strážníka zaútočil. Čtyřikrát se jej pokusil trefit do hlavy, rány sice vykryl, jednu do čela však následně dostal.

Strážník nepochybil, řekli policisté

Později muž obušek zahodil, u blízké restaurace popadl smeták, urazil z něj dřevěnou násadu a s ní se znovu rozběhl s křikem proti strážníkovi. Ostrou stranou mu přitom mířil na krk.

Špičák se začal bát o vlastní život, a tak vytáhl pistoli a Eisenzopfa postřelil. Ten se i přes zranění dal na útěk. Dlouho mu to ale nevydrželo, protože jej po chvíli dopadli státní policisté. Útočník vyvázl ze střetu se středně těžkým zraněním, strážník byl zraněn lehce.

Policisté se zabývali i samotným použitím zbraně ze strany Špičáka, zda dodržel vše, jak má. „Případ byl odložen, jelikož orgány činné v trestním řízení neshledaly při zásahu strážníka žádné pochybení,“ sdělil k události David Mahovský z břeclavského městského úřadu.