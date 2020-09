Psi pokousali tři lidi u stánku po konfliktu kvůli dezinfekci

Incident se stal ve středu večer. „Zaměstnanec rychlého občerstvení se obrátil na tísňovou linku městské policie a strážníkům sdělil, že měl konflikt se zákazníky. Hlídka tam pak zastihla pět osob včetně zmíněného pracovníka. Stejně jako další dva muži byl zraněný,“ přiblížila mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.

Hlídce obsluha popsala, že se nepohodli se čtyřiatřicetiletým mužem a dvaatřicetiletou ženou, kteří se ve stánku právě občerstvovali. Ti měli s sebou dvacetikilovou fenku křížence a o něco menšího psa křížence.

„Celá neshoda začala tím, že obsluha rychlého občerstvení údajně upozornila návštěvníky, že jde dezinfikovat plochu, o kterou se do té doby opírali. Při tom prý dezinfekční prostředek vystříkl na jejich oblečení. V reakci na to prý návštěvníci polili zaměstnance pivem. To údajně zasáhlo i další dva hosty, kteří se obsluhy zastali,“ vylíčila Skřivánková.

Když hádka vygradovala, na obsluhu stránku i hosty zaútočili psi a pokousali je. Tomu nasvědčovala nejen jejich zranění, ale i tvrzení náhodných svědků. Přivolaní zdravotníci pak zraněné muže ošetřili,“ uzavřela Skřivánková.

Majitelé zvířat skončili na záchytce, protože nadýchali přes dvě promile alkoholu a nedokázali se o zvířata postarat. Případ dořeší přestupková komise.