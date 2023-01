Senior ležel za dveřmi, strážníci se k němu nemohli dostat dlouhých 40 minut

Do bytu šestasedmdesátiletého muže se příbuzný vydal i kvůli rannímu telefonátu, ve kterém si senior posteskl, že se před několika dny udeřil do hlavy. Do telefonu totiž sdělil, že si nemůže ani dojít nakoupit.

Když ale o pár hodin později přišel s nákupem k jeho dveřím, svůj klíč do zámku nemohl dostat. Jiný byl totiž zevnitř. Na hlasité bouchání a volání z bytu nikdo nereagoval. I pokus o telefonický hovor byl marný.

Příbuzný proto vytočil tísňovou linku městské policie. „Vzhledem k závažnosti situace se strážníci rozhodli použít speciální zámečnickou sadu pro odvrtání zámku. Ten byl opatřen poměrně nestandardním jisticím prvkem, a jeho demontáž tedy vyžadovala více času,“ uvedla mluvčí Městské policie Brno Markéta Skřivánková.

Po čtvrt hodině, kdy stále nebyli uvnitř, už jeden ze strážníků vyslal kolegy, ať zjistí, jak jsou na tom okna nebo jestli je u bytu balkon, kam by se dalo dostat shora po laně. „Zkuste zavolat na sousedy,“ úkoluje strážník jiného.

Jeden se pak skutečně spustil z horního bytu po laně na seniorův balkon. „Doufám, že bude pán v pořádku,“ povídá na záznamu před začátkem sestupu.

Sotva ale slanil na balkon, povedlo se další hlídce konečně otevřít dveře. Nebylo to skutečně nic jednoduchého. Trvalo jim to téměř čtyřicet minut. Kleštěmi museli v závěru přestřihnout i bezpečnostní řetízky.

Strážník na balkoně pak kolegy vysílačkou ujistil, že je senior naživu a že leží přímo za dveřmi pokoje. „Strážníci muži ihned poskytli první pomoc a zajímali se, co přesně se mu stalo,“ doplnila mluvčí.

I když policisty ujistil, že je v pořádku, přivolali zdravotníky, kteří muže vyšetřili a převezli sanitkou do nemocnice.