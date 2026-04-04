Starostlivý muž zatelefonoval na linku 156 poté, co dívka odmítla jeho nabídku, že jí zavolá sanitku. „Chovala se podle něj zvláštně, chvílemi zmateně, potom prý křičela a byla agresivní,“ sdělil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem s tím, že oznamovatel chtěl mít jistotu, že mladé ženě nehrozí nebezpečí.
Mezitím než hlídka dorazila na místo, vytočil tísňovou linku podruhé s informací, než se dívka svlékla donaha. Strážníci ji našli od pasu dolů vysvlečenou ležet na parkovišti.
„Když se postavila, začala vykřikovat nesouvislé věty. Mírný projev hlídek nepomáhal a žena na ně začala mimořádně sprostě a velmi hlasitě křičet. Potom se proti jednomu ze strážníků rozběhla, pokusila se ho prudce odstrčit a pokousat,“ vylíčil mluvčí.
Strážník jí v útoku zabránil a ve spolupráci s přítomným policistou ji spoutal. „Její chování ukazovalo na to, že je silně ovlivněná drogami. Nasvědčoval tomu i bezuzdný a neutuchající křik. Žena nespolupracovala ani natolik, aby bylo možné dobrat se její identity,“ doplnil Ghanem.
Ženu si převzali přivolaní zdravotníci, důkladně ji vyšetřili a za doprovodu strážníků odvezli do Nemocnice Milosrdných bratří.