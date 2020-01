Ivančice sní o stezce po vzoru Lago di Garda, která se vznese nad řeku

Podpůrné prvky by mohly cestu pro cyklisty „držet“ v údolí u Střibského mlýna, kde je v souběhu železnice, řeka a přetížená krajská silnice. Výletníci na kolech se tady přetlačují s auty, navíc je silnice v dezolátním stavu.



Ivančická radnice už ve snaze odvést cyklisty z vozovky upravila některé vedlejší stezky přes chatovou osadu. I tady se ale potkává cyklistická, pěší a kvůli chatařům částečně i automobilová doprava.

Silnice a řeka Jihlava u u Střibského mlýna poblíž Ivančic | foto: Google Maps

„Ideální to není, ale je to rozhodně bezpečnější varianta, jak se dostat z Ivančic k řece,“ podotýká ivančický zastupitel Jan Halbich (STAN), který varianty cyklostezky probíral na nedávném veletrhu Regiontour s kolegy z dalších měst a spolku Partnerství pro městskou mobilitu.



Vedení stezky na krakorcích nad řekou souběžně s krajskou silnicí je jedním z nápadů, jak umožnit cyklistům co nejbezpečnější a zároveň nejpřitažlivější průjezd krajinou Ivančicka. Druhou variantou je výstavba lávky přes řeku Jihlavu, která by cyklisty odvedla na druhý břeh a navíc by propojila tři další cyklostezky. „Obě tyto varianty ovšem narážejí na velkou finanční náročnost. Jen most sám o sobě by stál několik desítek milionů,“ upozorňuje Halbich.

Ideální by podle něj bylo spojit výstavbu cyklostezky na krakorcích, případně mostu přes řeku, s rekonstrukcí krajské silnice, kterou už Správa a údržba silnic připravuje. „Záležet bude na tom, jak moc bude kraj ochoten do této komunikace investovat,“ sděluje ivančický zastupitel.

Faktem je, že tato silnice je ve směru od Brna hlavní spojnicí s jadernou elektrárnou Dukovany, kde se připravuje dostavba pátého a šestého bloku. Bude tak jednou z hlavních tras pro dopravu materiálu, což přinese ještě větší zatížení auty tam, kde to už teď pro cyklisty není ideální.