Pošta v Brně se přestěhovala v den výplaty důchodů, zmatení lidé nadávali

Zhruba sto let byli Brňané zvyklí, že hned v sousedství vlakového nádraží fungovala hlavní a největší pobočka pošty ve městě. Když sem však zamířili v pondělí ráno, narazili jen na zavřené dveře.

Jen za deset minut, co byl na místě redaktor portálu iDNES.cz, přišly více než dvě desítky lidí. Mezi nimi i Martin Piskáček, který dorazil k nádraží kolem půl desáté. „Nechápal jsem, cloumal jsem dveřmi,“ sdělil s tím, že v tu chvíli myslel na něco jiného, takže si nejdříve nevšiml, že v blízkosti dveří je vylepená informační cedule o přestěhování pošty.

„Opsal jsem si tu adresu, ale nemohl jsem to pak nikde najít. Poradili mi až dělníci, co byli opodál,“ přiblížil Piskáček při čekání ve frontě na nově otevřené pobočce ve čtvrtém patře Obchodního centra Letmo.

Na ceduli u nádraží je totiž největším písmem napsána jen ulice a číslo popisné. Že jde o blízké nákupní centrum, je vidět až níže u mapky, které si ne každý v první chvíli všimne.

I proto někteří lidé zadávali adresu do vyhledávače v mobilu a někteří se ještě doptávali novinářů na místě. Ani v Letmu po příchodu do přízemí není nikde zřetelně vidět informace, že ve čtvrtém patře se nově nachází Česká pošta. Zmínka je schovaná pouze na nenápadné ceduli u výtahů.

Víc přepážek, ale kratší otevírací doba

Pošta je nicméně přesvědčená, že přesun byl včas a dostatečně oznámen. Mnozí z těch, kteří v pondělí do Letma přišli, by s tím ovšem nesouhlasili. Mimo jiné je totiž zaskočilo, že nová pobočka v první den provozu otevřela o dvě hodiny později než ta původní.

Ivana Adámková tak musela absolvovat cestu na poštu dvakrát. „To je opravdu nedůstojné, vždyť se na to podívejte. Na kočárky je tam málo prostoru,“ zlobila se. Diskrétní zóny lze skutečně na menší ploše dodržovat jen obtížně.

„Kalibrovali jsme vyvolávací systém a dolaďovali veškerou techniku. Dlouhodobě bylo nahlášeno, že budeme otevírat až v deset hodin,“ hájí se regionální šéfka České pošty Pavla Blumenschein.

Strojek na vydávání pořadových lístků se však jen během první hodiny dvakrát zasekl. Koordinátorky, které u něj stály a mnohým lidem radily, kam mají vůbec jít, jej tak musely vypnout a znovu zapnout. Zákazníci navíc tyto panely nemohli hned najít a vzájemně se na ně doptávali.

„Ten měl být hned u dveří, ne až kdesi,“ komentoval umístění Zdeněk Suchánek, který se o změně pobočky dozvěděl od dcery. Největší obavy má z toho, že se mohou porouchat eskalátory v obchodním domě a pak budou fungovat pouze dva výtahy. „To pak bude jako v bohunické nemocnici, kde čekáte čtvrt hodiny a výtahy jezdí nahoru a dolů,“ doplnil.

Pošta v Letmu sice má více přepážek, než kolik jich bylo v průměru otevřeno u nádraží, otevírací doba je však kratší, než byli lidé zvyklí.

Ve všední dny bude pobočka sloužit od 8 do 20 hodin, v sobotu od 8 do 12 a v neděli vůbec. Ve večerních hodinách či o víkendech totiž údajně nebyl o poštovní služby takový zájem. Na pobočce je tak umístěna cedulka odkazující mimo otevírací dobu na poštovní provozy v Modřicích poblíž Brna a také v Praze.

Další stěhování přijde na začátku června

V Brně nejde o jediné poštovní stěhování, už během prvního červnového víkendu se přesune pobočka z Orlí ulice na Šumavskou do jedné z tamních výškových budov. Městská část Brno-střed sice stála o zachování původního stavu, státní podnik však její přání nevyslyšel.

Na reakci České pošty čekají i v Břeclavi, kde by chtěli u rušených poboček zajistit model Partner Plus, v němž by provoz platilo město. „Česká pošta slíbila upravit parametry modelu, aby byly vstřícnější ke zřizovatelům. Doposud však nebyla úprava přijata. Stále tedy vyčkáváme, kdy nám jej Česká pošta podrobně představí včetně kalkulace nákladů a předpokládané odměny,“ sděluje mluvčí města Ivana Solaříková. Pak se teprve vedení Břeclavi rozhodne, jestli je tento model přijatelný.

Stejná situace panuje ve Znojmě, kde také stále neví, za jakých podmínek by mohlo město provozovat pobočku v Příměticích, ani kolik by to stálo. „Tím, že bychom ji vzali do správy města, Česká pošta by mohla nadále provozovat pobočku v Dukelské. Na tom jsme se dohodli s regionálními zástupci pošty. Bohužel je to zatím stále ve fázi záměru,“ informuje znojemská starostka Ivana Solařová (ANO).