Děkan zavřel stávkujícím studentům atrium, ti se do něj přesto dostali

Balík byl hlavně proti přespání studentů a také mu vadí nevhodný název stávky. Kvůli vzájemné nedohodě se tak uzavřely některé prostory v budově.

„V kontextu probíhající skutečné ruské okupace na Ukrajině a v kontextu historie studentských stávek v době nesvobody (především v letech 1968 a 1989) považuji za zcela nepřijatelné zneužívání termínu ‚okupační stávka‘ v současné situaci. Přestože změnu klimatu i já osobně vnímám jako palčivý a akutní problém, takto radikální formu protestu nemohu podpořit a fakulta se k této iniciativě nepřipojí,“ uvedl děkan v informačním mailu, který ráno přistál studentům fakulty ve schránkách.

Balík přitom chtěl protestujícím studentům vyjít vstříc. „Z mé strany zazněl jediný základní limit, a to opustit fakultu vždy v nočních hodinách, přičemž by zůstal zachován (a fakultou umožněn) denní vzdělávací a kulturní program v atriu,“ poznamenal.

Přespání však protestující považují za stěžejní symbolickou součást svého programu a bez něj si stávku nedovedou představit.

„Jsme v době klimatické krize. Pokud nebudeme snižovat její dopady, bude to mít obrovské dopady na ekosystém a celou civilizaci. Studenti a studentky okupují univerzity po celém světě, spí tam a my se k nim chceme touto mírnou formou protestu přidat. Je to pro nás symbol, že okupujeme centra vědění, a snažíme se naše vědění dostat do společnosti,“ prohlásil Marek Soška, student FSS a mluvčí protestujících.

Protože studenti s Balíkem nenašli společnou řeč, ten se rozhodl jednat a uzavřel atrium, tedy největší místnost na fakultě.

„Mou povinností jako děkana je zajistit bezpečnost, ochranu zdraví a majetku na fakultě, a proto ve spolupráci s celým vedením fakulty zvažuji podniknutí dalších kroků, či už je přímo podnikám, abych této povinnosti dostál,“ sdělil Balík.

Někteří studenti stávku odsuzují

Stávkujícím se přesto podařilo do atria dostat. Dveře údajně odemknul padesátiletý muž v brýlích, který přišel, odemknul a zase odešel. Jeho identitu nikdo ze svědků nezná. Vedoucí správy budovy Jan Jebas se snažil protestující mírnit, aby neničili majetek školy. Ti ho ubezpečili, že to nemají v plánu.

„Když tady někdo něco dělá, tak má vždycky smlouvu, ať už za úplatu, nebo zdarma. Mám za krkem majetek za miliony korun. Můj zájem je, aby ti, co přijdou po vás, měli všechno v pořádku,“ vysvětloval Jebas jednomu ze stávkujících. Byl to právě on, kdo prostory ráno zamykal.

Ne všichni studenti fakulty jsou ze stávky nadšení. „Já jsem pro to, aby se bojovalo proti globálnímu oteplování, tyhle stávky mi ale přijdou prvoplánové. Myslím si, že hodně lidí protestuje jen kvůli tomu, že se cítí cool,“ uvedl student čtvrtého ročníku Martin, který si nepřál uvést příjmení.

Student politologie Ondřej Kovařík se vymezil ostřeji, v počínání stávkujících vidí logických rozpor.

„Nejsem úplně proti tomu, jen ty lidi nechápu. Levičáci dělají tyto stávky za klima a pak jsou schopni se ptát, proč jsou tak drahé energie. No protože chcete zavírat elektrárny, včetně těch jaderných. To je pro mě úplně nepochopitelné. Takže spíš se těmto lidem jenom směju, že jsou tak hloupí,“ vysvětlil svůj postoj.