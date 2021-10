Nejdelší tramvajový tunel Česka je vyhlouben, sloužit začne v Brně za rok

10:34

Dva roky po poklepání základního kamene se stavba tramvajové tratě k univerzitnímu kampusu v brněnských Bohunicích dostává do třetí fáze. Nejdelší tramvajový tunel v Česku chtějí uvést do provozu do konce příštího roku.