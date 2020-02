Stavbu okruhu v Brně blokuje slovenská firma s obratem 10 tisíc korun

Ještě loni v létě si Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) spolu s vedením města libovaly, jak zkrátí stavbu Velkého městského okruhu Žabovřeská o více než půldruhého roku.

Díky soudům „setřásly“ spolek Voda z Tetčic, který stavbu blokoval, a nastartovaly vše, aby mohla probíhat ve dvou etapách současně. Teď se ale zdá, že plán začít stavět v dubnu mizí v dáli.



Antimonopolní úřad vyhověl stížnosti slovenské firmy Deštrukprojekt a soutěž, v níž se hledala stavební firma, zrušil. V praxi to znamená, že stavba dopravní tepny v západní části Brna se odkládá a může se protáhnout o celé měsíce.

Mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda rozhodnutí zdůvodnil tím, že ŘSD a Brno měly nadbytečné požadavky.

„Po zájemcích vedle živnostenského oprávnění pro provádění staveb požadovaly i živnostenské oprávnění pro předmět činnosti montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, což již bylo nadbytečné a nepřiměřeně omezilo soutěž o zakázku,“ uvedl.

Paradoxem je, že podnět k zastavení výběrového řízení podala slovenská firma Deštrukprojekt, která s projektem nemá nic společného. O zakázku se neucházela a nepřihlásila se ani do výběrového řízení na první etapu. „Firmu jsme si prověřili a podle zákona měla na stížnost právo,“ poznamenal Švanda.

Podle Evropské databanky se Deštrukprojekt zabývá výkopovými pracemi a pohostinstvím. Jejím jednatelem je Július Lapdavský. Toto jméno není neznámé fanouškům automobilové rallye.

Syn Lapdavského figuroval v roce 2009 v tragické nehodě, kdy při Valašské rallye ve Štramberku s bratrem vylétl z dráhy a vjel do diváků. O život tehdy přišli dva chlapci a otec jednoho z nich.

Stopy firmy vedou do hotelu

Firmu je složité dohledat. Telefonní číslo je nefunkční a další informace vedou k Hotelu Hunter z Revúce u hranic Košického a Banskobystrického kraje.

MF DNES hotel kontaktovala a ozval se muž, který se po čase představil jako Július Lapdavský z Deštrukprojektu. „Po telefonu se vyjadřovat nebudu. Napište otázky a náš právník odpoví e-mailem,“ uvedl.

Nakonec však poslali jen krátké vyjádření. „Dané rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, a proto nepovažujeme za vhodné se k němu v současné době vyjadřovat,“ reagoval právník Vlastimil Calaba.

Zkapacitnění Žabovřeské Náklady: 2,4 miliardy korun, z toho město zaplatí 184 milionů. Staví se ve dvou etapách: 1. etapa: Začala v říjnu 2018, končit bude letos v listopadu. Blokoval ji ekologický spolek Voda z Tetčic. Odvolával se až k ministerstvu dopravy, ale neuspěl.

Začala v říjnu 2018, končit bude letos v listopadu. Blokoval ji ekologický spolek Voda z Tetčic. Odvolával se až k ministerstvu dopravy, ale neuspěl. 2. etapa: Podle plánu měla začít letos v dubnu, v tuto chvíli není termín jasný. Součástí stavby bude oprava mimoúrovňové křižovatky Kníničská, rozšíření Žabovřeské ulice na čtyři pruhy nebo tunel pro tramvaje. Celková délka činí 1 800 metrů.

Ředitele brněnského závodu ŘSD Davida Fialu aktivita firmy v případu překvapila. „S firmou sice nekomunikujeme, ale máme informace ze slovenských obchodních rejstříků, že má roční obrat 400 eur, a tak si nemyslím, že jsme jí uvedením živnostenského listu do podmínek způsobili újmu,“ říká Fiala.

Podle něj je logické, že ŘSD doklad chtělo. „Jde o stavební soubor v řádu 150 milionů korun a můžeme chtít, aby firma měla i živnostenské oprávnění na elektrikářské práce. Je to běžná praxe,“ poznamenal.

Elektrikářská licence není to jediné, co slovenské firmě v podmínkách soutěže vadilo. Napadla i to, že uchazeči museli mít obrat 400 milionů a že ŘSD požaduje, aby lidé na stavbách uměli česky nebo slovensky.

„Nemyslím si, že by to bylo na závadu, když chceme, aby klíčoví lidé na stavbách mluvili česky nebo slovensky. Neumím si představit, že bychom tam fungovali s tlumočníky,“ podotýká Fiala.

Situace je nyní taková, že výběrové řízení je neukončené, a pokud proti rozhodnutí antimonopolního úřadu ŘSD s městem podají rozklad, nemohou až do pravomocného ukončení řízení podepsat smlouvu s dodavatelem. Soutěž mohou opakovat, ale pokud nezmění pravidla, může ji antimonopolní úřad zase shodit.

„Na jednu stranu bych ráda rozklad uplatnila, aby bylo jasné, jestli argumentace úřadu bude závazná, protože se nám zdá poněkud nelogická. Na druhé straně z časového hlediska by bylo lepší rozklad nepodávat a hned začít soutěžit,“ popsala brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Na rozhodnutí mají ŘSD a město 15 dnů.

Nová soutěž může znamenat vyšší cenu

Předpokládaná cena druhé etapy od Kamenomlýnského mostu po Hlinky se pohybovala kolem 1,6 miliardy korun. Podle Fialy může prodloužení termínu soutěže znamenat i vyšší cenu. „Pokud bychom soutěž museli opakovat, nemůžeme zaručit, že se dostaneme na stejnou cenu,“ doplnil Fiala.

ŘSD má v tuto chvíli dvě nabídky – jednu od Sdružení Eurovia, Hochtief a Subterra za necelé dvě miliardy a druhou od společnosti Porr za 2,14 miliardy korun.

Firmy přihlášené do výběrového řízení ale odmítly současnou situaci hodnotit. „Výběrové řízení není uzavřené a vyhodnocené, proto jej nemůžeme komentovat,“ uvedla například mluvčí Eurovie Iveta Štočková.

Zato Brňané jsou sdílní. „Děkujeme, že se tu udusíme, a doufáme, že zkrachujete,“ uvedlo několik uživatelů do recenzí na Google profilu Deštrukprojektu. „Ten název firmy je opravdu více než výstižný, nic jiného než deštruovat projekty zřejmě nedokážou... Ještě by někdo měl deštruovat její majitele,“ vzkázal firmě uživatel Petr Gabriel. Negativní názory během dne zmizely.