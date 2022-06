S rozsudkem nejsem spokojen, zvážím další kroky, avizuje žalobce Stoky

„Jsem dočasně přidělen do konce června, poté přijde jiný dozorový státní zástupce,“ oznamuje Cibulka.

Jak jste spokojený s rozsudkem?

Byť došlo k odsouzení některých z obžalovaných za některé žalované skutky, celkově nemohu být pochopitelně s rozhodnutím soudu spokojen. Je tomu tak proto, že v závěrečné řeči, kterou jsem přednesl při minulém hlavním líčení, jsem poněkud odlišně hodnotil důvody, které mě vedly k právnímu posouzení, a rovněž jsem některým obžalovaným navrhoval přísnější tresty. To je také důvod, proč jsem si ponechal lhůtu k případnému podání odvolání. Nicméně pokud jde o rozsah a důvody odvolání, podrobnější stanovisko zaujmu, až budu mít k dispozici písemné vyhotovení rozsudku.

Soudkyně Jaroslava Bartošová prohlásila, že obžaloba postrádala náležitosti, které jsou u takových kauz běžné. Některé body týkající se konkrétních jednání a obžalovaných vrátila k došetření. Co říkáte na její výtku?

Mohu říct jen to, že jsem proti tomu podal stížnost. S rozhodnutím soudu se neztotožňuji. Byť jsem nebyl na začátku celého trestního řízení, mám za to, že totožnost skutku byla zachována.

Jak náročné bylo odkrýt celou korupční síť?

Tato otázka by měla směřovat na mé kolegy, respektive kolegu, který byl na začátku – pana doktora Mezlíka. Musel jsem se v poměrně krátké době seznámit s několika tisíci stran, už jen to avizuje, že práce byla skutečně náročná. Soud do určité míry vyslal signál, že korupce se nesmí vyplácet, na druhou stranu je pravda, že jeho jiný názor v této věci bude ještě vést státní zastupitelství k tomu, aby zvážilo další kroky. Pokud vrchní soud nevyhoví mé stížnosti, bude nutné došetření. Obstarávaly by se tedy další důkazy, pokud to bude možné.

Je reálná šance na došetření?

Plynutí času je obecně nepřítel trestního řízení. Pochopitelně čím déle času uplyne od spáchání skutku, tím těžší je dokazování.

Co říkáte na to, že se málem zapomnělo na 22 tisíc stran spisu, které původně státní zastupitelství považovalo za bezvýznamné?

K tomu se vyjadřovalo Nejvyšší státní zastupitelství a žádné pochybení neshledalo. Tento názor respektuji a nemám ani opačné indicie, abych byl toho názoru jako paní soudkyně.

Několik obžalovaných využilo status spolupracujícího obviněného a dostalo nižší tresty. Je to motivace pro obviněné v takovýchto korupčních kauzách?

Obecně ano, ale samozřejmě každý případ je jiný. Takových kauz není tolik, ale institut spolupracujícího obviněného je v rámci trestního řízení využíván.