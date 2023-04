Švancara otočil a dohodl se s městem, stadion za Lužánkami čeká nový posudek

„Obavy města Brna o bezpečnost návštěvníků fotbalového stadionu za Lužánkami chápu. Vítám, že se jeho vedení rozhodlo nynější stav urychleně řešit a hledat způsob, jak prostor i nadále využívat. Rád jsem také přijal pozvání, abych se zapojil do jednání o řešení budoucnosti stadionu,“ prohlásil Švancara po schůzce s vedením Brna.

Tato slova jsou v ostrém rozporu s nedávným Švancarovým prohlášením, že mu politici lhali a jejich argumenty o nebezpečnosti rozpadajícího se betonového kolosu jsou jen zástěrkou pro jeho zbourání, aby místo něj mohly vyrůst byty.

Nyní stánek, na němž prožila své nejslavnější časy fotbalová Zbrojovka Brno, dostal novou šanci. Brněnští radní totiž schválili vypracování nového statického posudku.

„Posudek má být hotov do tří měsíců a vyplyne z něj mimo jiné i to, jestli, za jakých omezení či s jakými nutnými úpravami je možné stadion dočasně využívat. Pokud by to bylo možné, budeme s Petrem Švancarou jednat o tom, že by si stadion pronajal a postaral se o jeho využití stejně jako v minulých letech,“ prohlásila primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Švancara už dříve v participativním rozpočtu uspěl s návrhem, že za Lužánkami vznikne tréninkové centrum pro mládež, město však z tohoto záměru s odvoláním na bezpečnost vycouvalo. Nyní přišlo s tím, že projekt nelze uskutečnit kvůli právním překážkám.

Jako náhradu však urychlilo přípravy rozšíření stávajícího fotbalového centra v Brněnských Ivanovicích. „Měla by zde vzniknout dvě nová hřiště s přírodní trávou, jedno bude standardní hrací a druhé menší, tréninkové. Stavební povolení bychom měli získat ještě letos, hotovo by mělo být v roce 2024,“ oznámil radní pro sport Tomáš Aberl (TOP 09).

Peníze určené pro původní Švancarův projekt však podle radního pro oblast participace Filipa Chvátala (KDU-ČSL) zůstanou vyčleněny pro lužánecký stadion či jiné fotbalové aktivity. „Nyní musíme najít shodu, aby mohly tréninky mládeže začít co nejdříve. A pokud to nepůjde zde, tak na jiném místě,“ poznamenal.