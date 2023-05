Srnky chodí na sídliště a plundrují zeleň. Radnice si s „atrakcí“ neví rady

Marie Okáčová bydlí v Blansku na sídlišti Sever. Když šla zhruba před půl rokem večer za tmy venčit psa, najednou se proti ní vyřítila srnka. Nebyla nikde u lesa, ale přímo ve městě. „Lekla jsem se a srnka si to pelášila kolem mě dál mezi domy,“ přibližuje svou příhodu.

Není ale jediná, která tu srnky poslední rok pravidelně potkává. Podle Jana Pořízka, který tu rovněž bydlí, se už divoká zvěř na sídlišti stala takovou blanenskou atrakcí. Zároveň to ale působí problémy, na což jako zastupitel zvolený za KDU-ČSL upozornil na posledním jednání zastupitelstva.

„Skupinka srnek, která se tu pohybuje, doslova plundruje všechno zelené. Teď jim nejvíce chutnají tulipány. A čekají, až se rozvinou růže,“ popsal nedávno ostatním zastupitelů.

„Ztratily plachost“

Předzahrádky u bytových domů existují od té doby, co tu vyrostly v 70. letech. Za celých 50 let až do loňského roku tady nebyly žádné větší problémy, i když záhony s květinami i zeleninou či bylinkami nebyly nikdy všechny oplocené.

„Vídám tady jednu srnku, jak tu chodí,“ doplňuje další z obyvatelek Dana Vašíčková. Podle Pořízka jsou ale minimálně tři, které večer potmě zahlédl. „Srnky se tady v klidu projdou, hodiny sedí pod okny, pokřikujete po nich a ony nic, úplně ztratily plachost,“ říká.

Není to ale jen problém sídliště, podle Vašíčkové spásají srnky také výzdobu na nedalekém hřbitově. Věnce i květiny, je to jedno. „Všechno je pak ožrané,“ líčí.

Starosta Blanska Jiří Crha (ODS) na Pořízkovo vystoupení reagoval, že radnice o problému ví. „Původně to byl problém, protože se nezavírala branka na hřbitov, nechali jsme i spravit plot,“ vyjmenoval opatření.

Na sídlišti ale podle něj město nemá moc nástrojů, co dělat dál. „Konzultovali jsme to s myslivci i dalšími spolky, ale nemá to řešení, takže nevíme, co s tím,“ poznamenal.

Podle Pořízka má ale každá věc řešení, jen se musí chtít jej hledat. „Nemůže to být přece tak, že si na to budeme muset zvyknout. Každý má svůj rajon,“ dodává tento celoživotní skaut, tedy i milovník přírody. Podle něj pro srnky není místo ve městě, stejně jako naopak psi nemůžou volně běhat v lese.