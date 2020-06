Zbourat a znovu postavit? Hobbymarket vyhlíží rozsudek i nový územní plán

Vyjádření Petra Kočího, jednatele firmy Bauhaus Podle dostupných informací neměla ani v začátku, v průběhu či po dokončení budova nákupního centra Bauhaus právo stavby. Usilujete o to, aby bylo uděleno dodatečné povolení stavby? Předně uvádíme, že stavba odborného centra Bauhaus v Brně-Ivanovicích byla postavena v souladu s platným územním rozhodnutím a certifikátem autorizovaného inspektora. Stavba byla rovněž řádně zkolaudována. Informace, že stavba odborného centra v Brně-Ivanovicích v době své realizace nedisponovala platným právním titulem, je nepravdivá a zcela zavádějící. Až následně, po řádně provedené kolaudaci stavby odborného centra Bauhaus, bylo rozhodnuto, že na základě certifikátu nevzniklo právo stavby. Považujeme toto rozhodnutí za velmi problematické, neboť dle našeho názoru v té době dávno uplynuly všechny lhůty pro napadání certifikátu a veškeré námitky účastníků byly vypořádány již v územním řízení. Zároveň pak dané rozhodnutí silně podkopává právní jistotu všech stavebníků v České republice, kteří realizovali své stavby v souladu s právní úpravou, následně je řádně zkolaudovali a po mnoha letech pak může být analogicky zpochybněna celá jejich vynaložená investice. Rozhodnutí ostatně nespočívá v tom, že by stavební záměr porušoval územní plán nebo jiné předpisy, ale bylo odůvodněno tím, že se autorizovaný inspektor údajně dopustil formální chyby. Tato chyba měla spočívat v tom, že autorizovaný inspektor nedostatečně odůvodnil vymezení okruhu osob, které měly být považovány za účastníky řízení. Věc však stále řeší Nejvyšší správní soud a nemůžeme vyloučit, že předcházející rozhodnutí bude zrušeno a potvrzeno, že právo stavby na základě certifikátů nadále platně trvá. I nadále konstruktivně spolupracujeme s příslušnými orgány a usilujeme o to, aby oprávněnost stavby byla potvrzena i v řízení o dodatečném povolení stavby. Magistrát města Brna dal letos pokyn o zahájení řízení o odstranění stávající stavby, tedy prodejny. To je aktuálně přerušeno. Dokážete si představit, že celá záležitost vyústí v demolici Bauhausu v Brně Ivanovicích? Pevně doufáme, že Česká republika je právním státem, čímž nemůže dojít k nařízení odstranění stavby. Za prvé by tento postup byl kvůli případné, čistě formální, vadě při vystavení certifikátu autorizovaného inspektora zcela nepřiměřený a tím i protiprávní. Za druhé bylo naše odborné centrum v Brně-Ivanovicích postaveno v souladu s územním plánem a všemi dalšími příslušnými právními normami a bylo řádně zkolaudováno. Není důvod, proč by naše odborné centrum v Brně-Ivanovicích nemohla být i nadále řádně provozována. V návrhu nového územního plánu města Brna už stavba Bauhausu je zakreslená a tedy legalizovaná. Jak si to vysvětlujete? Dle našeho názoru zachycuje návrh nového územního plánu města Brna reálný faktický stav území. Je nutno zdůraznit, že i stávající územní plán počítá s využitím daného území pro výrobu a služby a umístění odborného centra Bauhaus je plně v souladu s územním plánem a platným územním rozhodnutím, které bylo potvrzeno i soudy. Tento stávající územní plán byl veřejný, a proto máme za to, že vlastníci sousedních pozemků byli seznámeni s možným využitím území již tehdy, když své pozemky kupovali. Jak se vyrovnáváte s odporem místních obyvatel, kteří s vystavením prodejny i jejím fungování nesouhlasí a úřední i soudní cestou se brání? Podle nám dostupných informací jsou obyvatelé Ivanovic s naším odborným centrem Bauhaus velmi spokojení, resp. se jedná pouze o několik jedinců, kteří ve skutečnosti podávali námitky a v žádném případě se nejedná o reprezentativní vzorek obyvatel žijících v přilehajících městských částech a obcí u naší prodejny. Naopak máme širokou pozitivní zpětnou vazbu nejen na komplexní obslužnost celým naším sortimentem, ale i na dopravní dostupnost pro zákazníky nejen ze severu Brna. Byla/ je z Vaší strany nějaká snaha o smír, kompromisní jednání s místními? Bylo nám známo, že několik málo obyvatel má ve vztahu k našemu stavebnímu záměru určité pochybnosti. Bauhaus však pozemek kupoval v okamžiku, kdy bylo územní řízení ukončeno a bylo vydáno platné a pravomocné územní rozhodnutí, jehož správnost byla následně potvrzena mimo jiné i Nejvyšším správním soudem. Proto jsme vycházeli z toho, že námitky jednotlivých obyvatel Ivanovic byly v územním řízení řádně projednány a tam, kde to bylo nutné, také zohledněny. Bauhaus se snaží po celou dobu věc konstruktivně řešit s příslušnými orgány, a to včetně vypořádání případných námitek jednotlivých obyvatel Ivanovic.