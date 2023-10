Brno musí kvůli námitkám souseda osekat plány na velké sportoviště

Nejpozději letos v říjnu měli politici slavnostně otevírat nový sportovně-rekreační komplex za pavilonem Anthropos v brněnských Pisárkách. Tak alespoň zněla dohoda s ministerstvem obrany, od nějž Brno v roce 2019 získalo zdarma příslušné pozemky.

Nejenže se však dosud se stavbou nezačalo, město stále nemá ani potřebné povolení. Žádost o něj dokonce nedávno preventivně stáhlo. Magistrát měl totiž obavu, že kvůli podaným námitkám by mu stavební úřad záměr stejně nepovolil. „Některé z uplatněných námitek byly shledány za akceptovatelné,“ přiznává mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Čelní brněnští politici tak mohou být rádi, že jim před pár měsíci ministerstvo obrany kývlo na prodloužení původního termínu o pět let. Jinak hrozilo, že město bude muset pozemky státu vrátit, nebo platit pokutu 100 tisíc korun za každý měsíc zpoždění.

Právě výstavbou areálu v letošním roce ovšem politici argumentovali, proč se tam nemůže pořádat další ročník festivalu TrutnOFF BrnoON a proč na něj tak ani neschválili dotaci.

Proti záměru města se mimo jiné staví společnost Černá a fialová, která je jedním z majitelů sousedních parcel, a tudíž i účastníkem stavebního řízení. „Nelíbí se nám, že by se kvůli sportovištím mělo vykácet přes šedesát stromů. A to mluvím jen o těch vzrostlých, k zemi by padlo i mnoho menších,“ oznamuje šéf zmíněné firmy Aleš Krchňák.

Ten připravovaný projekt nevnímá jako stavbu nových sportovišť pro veřejnost, jak bylo avizováno, ale spíš pro organizované sportovce. „Vadí nám areál malé kopané, v němž má vzniknout šest hřišť. Také si nemyslíme, že veřejnost potřebuje čtyřpatrovou budovu jako zázemí a stání pro 250 aut,“ vysvětluje Krchňák s tím, že v plánech naopak zcela chybí veřejné toalety.

Sportoviště nově jen pro veřejnost

Zároveň zdůrazňuje, že nemá nic proti sportovištím určeným pro běžné Brňany, pro něž má v Pisárkách vyrůst například dráha pro inline brusle, hřiště na plážový volejbal, workoutová plocha či lezecká stěna.

Tato i další místa aktivního odpočinku se měla stavět jako první v samostatné etapě. Podle Krchňáka však součástí povolovacího procesu, který napadl, bylo i vybudování sítí pro navazující část. Tu označuje za určenou pro profesionály, kvůli čemuž by musely padnout zmíněné stromy.

„Těšili jsme se, že se začne stavět, a dopadlo to takto,“ stýská si investiční náměstek brněnské primátorky René Černý (ANO). Výtky majitele sousedního pozemku nechápe, považuje je za schválnost. „Celou dobu věděl, co se tam chystá,“ poznamenává.

Jeho kolega z městské rady Jaroslav Suchý (KDU-ČSL), který měl jako radní na starosti projekt v minulých letech, podotýká, že přípravu celou dobu řešila městská společnost Starez-Sport. Odmítá, že by nikdo nechtěl jednat, jak tvrdí Krchňák. „Celá debata se bohužel dostala do patové situace, takže jsem se do situace nakonec vložil já. S panem Krchňákem jsme měli konstruktivní jednání,“ sděluje ředitel Starezu Martin Mikš. „Společně si rozumíme,“ potvrzuje Krchňák.

Díky škrtům v plánech se ušetří

Městská firma nyní hodlá plány přepracovat tak, že z nich zůstane především první etapa. Tedy sportoviště pro veřejnost, proti nimž Krchňák nic nenamítá. „Domluvili jsme se, že budeme i nadále v kontaktu,“ říká šéf firmy Černá a fialová.

Starez si aktuálně nechává zpracovat studii, která odhalí, jaká se očekává návštěvnost, a tedy jaké je potřeba vybudovat zázemí či parkoviště. „Máme ambici se v horizontu půl až tři čtvrtě roku dohodnout na společném řešení, zažádat o povolení a projekt rozjet,“ ozřejmuje Mikš.

Pro město je to výhodnější cesta i proto, že jeho investice tak bude levnější. Studie má podle Mikše napomoci ještě k dalším úsporám. První etapa je už přitom od dubna vysoutěžená za zhruba 200 milionů korun a vítězná firma stále čeká, co se bude dít. „V nejbližší době bude město s vybraným zhotovitelem jednat o dalším postupu, případně o ukončení smlouvy,“ nastiňuje Poňuchálek.

Neshody na ceně parcel souseda

Druhá etapa, která se nyní na neurčitou dobu schová do šuplíku, byla odhadována minimálně na dvojnásobnou částku než první. Suchý je optimista a s hřišti pro malou kopanou nadále počítá. „Jen to bude ve zpožděném termínu,“ věří.

Projektu, především jeho části pro veřejnost, fandí i radní Jiří Oliva (SOCDEM), jenž s Krchňákovou firmou opakovaně jednal o odkupu jejích pozemků v Pisárkách. Ani po zpracování tří znaleckých posudků se ovšem nedomluvili. „Když tyto parcely nezískáme, nevadí to, ale v rámci dobrých sousedských vztahů je vždy dobré si vzájemně vyhovět,“ míní Oliva, jemuž se rovněž nelíbí, že by za oběť hřištím měly padnout desítky statných stromů.

Jako pozitivum nastalé situace vidí fakt, že město už nyní netlačí čas v podobě blížícího se termínu ze smlouvy s ministerstvem, a je tak možné se na všem dopředu pečlivě domluvit, aby znovu nenastaly komplikace. Teprve se však uvidí, jestli dalších pět let bude pro Brno skutečně dostačujících.