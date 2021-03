Hurá na výlet. Mnozí Brňané si vyložili spojení okresů po svém

„Skvělý, vyrazím na kolo kolem Oslavy,“ těšil se třiatřicetiletý Roman z Brna. Nadšení ale bylo předčasné, spojení okresů Brno-město a Brno-venkov se týká „jen“ nezbytných případů, tedy cest do práce, na nákup nebo kvůli péči o příbuzné.

„Myslel jsem, že to spojení okresů bude celkové, platné na všechny povolené aktivity. Škoda, co se dá dělat,“ reagoval poté, co mu situaci vysvětlil redaktor.

Na víkendový výlet se s rodinou chystala i Michaela z brněnské Slatiny. „Chtěli jsme vyrazit k Novým Mlýnům, část vodní nádrže spadá ještě pod Brno-venkov. Doufala jsem, že tam bude méně lidí než třeba v Mariánském údolí, kde to bude určitě hlava na hlavě,“ podotkla.



Podobnými plány se to v pondělí na internetu jenom hemžilo, stejně jako různými „triky“ na oklamání policistů. „Vezmeš batoh, půjdeš nakoupit rohlíky a nikdo ti nemůže nic říct,“ napsala jedna z uživatelek Facebooku.

Policisté svůj postup v podobných případech nechtěli komentovat. V pondělí, tedy první den nového lockdownu, však kontrolovali pohyb na víc než 160 místech jižní Moravy na hranicích okresů i uvnitř nich.

„Nejvíce se soustředíme na hlavní silniční tahy, ale samozřejmě kontrolujeme i další frekventovaná místa. Naše hlídky se přes den mezi stanovišti přesouvají. Společně s městskou policií se vydáváme i do přírody. Prozatím jsme se nesetkali s žádným případem, kdy by se lidé nějak zásadně protivili nařízení. Prozatím jsme tolerantní, sankce nedáváme, ale postupně budeme zpřísňovat,“ informoval policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Jedna z hlídek stavěla přímo fotografku a redaktorku MF DNES, a to na cestě z Brna do Hodonína. Policisté byli benevolentní, k projetí stačil pouze novinářský průkaz. Další z hlídek u Hustopečí na Břeclavsku dokonce pomáhala řidičům s vyplněním čestných prohlášení.

„Máme u sebe vytištěná prohlášení. Ti, kteří by si s jejich vyplněním nevěděli rady, se na nás můžou obrátit. My jim formulář dáme a pomůžeme ho i vyplnit. Všichni námi zkontrolovaní řidiči však čestná prohlášení měli u sebe. Mířili na nákup v okrese, do práce nebo k lékaři,“ sdělili policisté z hlídky.

Od úterý vypomůžou s kontrolou v kraji i vojáci. Počítá se také s tím, že později v týdnu už všichni lidé budou mít od zaměstnavatele vyřízená potřebná povolení pro přejíždění mimo okresy. „Chápeme, že přes víkend to pro většinu lidí nebylo možné zařídit,“ podotkl mluvčí.