Nová léčebna v Moravském krasu nabízí malým astmatikům i terapii v jeskyni

Ve starém zařízení pobýval například jedenáctiletý Matěj, který má vrozenou vadu plic a k tomu trpí astmatem. Zápaly plic míval i šestkrát ročně. Díky pobytům v jeskyni se jeho zdravotní stav začal zlepšovat a z šesti zápalů ročně se postupně dostal na jeden během dvou let. Podobně se mohou v novém zařízení léčit další děti.

„Provizorní léčebnu postavenou před 40 lety nahrazuje moderní budova s novým vybavením, školou, bazénem, relaxační zónou a venkovním dětským hřištěm,“ vyjmenoval jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Nové zařízení má oproti původnímu navýšenou kapacitu, pojme 78 dětí. Objekt dále zahrnuje dvě jídelny, ambulanci, sesternu, sušárnu spacáků a skladovací a technické prostory.

Budova i prostory uvnitř jsou převážně v bílé barvě, a tvoří tak architektonicky zajímavou stavbu. „Bílá je barva vápence. Budova byla celá koncipována tak, aby nenarušovala prostředí Moravského krasu,“ uvedl architekt Adam Rujbr.

Zařízení využívá obnovitelné zdroje energie a vzduchotechniku, jež zajišťuje neustálý oběh vzduchu. Díky této technologii se vzduch čistí a využívá dál na topení nebo klimatizaci. V celém zařízení je i inovativní stropní vytápění omezující usazování prachu.

Náklady na výstavbu dosáhly 218 milionů korun. Jihomoravský kraj využil i úvěr od Evropské investiční banky.

Léčebna je jedinou v České republice, kde využívají techniku zvanou speleoterapie. V rámci ní tráví děti od čtyř do osmnácti let po dobu patnácti dnů tři hodiny denně v krasové jeskyni, vždy pod dohledem lékařů a fyzioterapeutů. Po zbytek času se v jeskyni kontroluje výše radonu a vody, kterou v případě potřeby hasiči odčerpávají. Terapii plně hradí pojišťovna, pobyt platí i rodičům dětí od čtyř do šesti let.

O speleoterapii je podle ředitelky Jihomoravských dětských léčeben Kateřiny Bednaříkové aktuálně velký zájem. Jedním z důvodů je letošní náročná zima a vysoká nemocnost. „V současné době evidujeme nárůst alergických onemocnění. Stálým problémem je i léčba atopického ekzému. Čtyřtýdenní pobyty v léčebně se speleoterapií podpoří imunitní systém. Ideální je ale jejich opakování,“ řekla Bednaříková.

Jelikož je pobyt možný během celého roku, nezapomíná se ani na školní výuku, a to nově přímo v zařízení. Děti navazují na učivo, u kterého skončily ve své škole. A pokud je dítě nemocné, dochází za ním učitel individuálně.

Stavba získala už několik ocenění. „Léčebna se umístila na druhém místě kategorie Nejlepší počin ve veřejných zakázkách, ocenění Neplejtvák 2021. Dalším velkým úspěchem je i zlatá příčka v soutěži Chytrá města 2021 v kategorii projekt pro stát,“ uvedl jihomoravský radní pro investice Vladimír Šmerda (ODS).