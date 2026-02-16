Mladý student v roce 2023 při nočním přesunu zakopl o větev a při pádu si poranil krk o pažbu zbraně. Přestože okamžitě zamířil na ošetřovnu ve vojenském táboře, jeho stav se postupně zhoršil natolik, že po převozu do nemocnice zemřel.
Žaloba zdravotnicím Lence Š. a Simoně B., které studenta ošetřovaly, klade za vinu, že špatně vyhodnotily rozsah mladíkova zranění.
Obhájkyně v pondělí u Okresního soudu ve Vyškově tvrdily, že obě obžalované postupovaly v souladu se zdravotnickými postupy a nic nezanedbaly. Jedna z advokátek zdůraznila polní podmínky, v nichž se celé dění odehrávalo. Ošetřovna je podle ní velmi matoucí pojem, ve skutečnosti šlo o úzkou místnost bez tekoucí vody, bez lůžka a jen se dvěma židlemi.
|
Chtěl zpátky do výcviku, hájí se vojenské zdravotnice souzené za smrt studenta
„Takto jim jejich zaměstnavatel - Univerzita obrany, potažmo ministerstvo obrany - nastavuje podmínky? Ošetřovna i dnes vypadá stále stejně,“ upozornila obhájkyně.
Právě zmíněné polní podmínky byly ovšem podle žalobce Radka Hůlky důvodem navíc, aby byl zraněný okamžitě převezen na specializované pracoviště.
K tomu však nedošlo. Po prvotní prohlídce jej totiž zdravotnice poslaly spát, student se následně začal dusit a zkolaboval. Zdravotnice při snaze jej oživit kontaktovaly záchranku, telefonní hovor však provázely zmatky.
|
Ležet s poraněním hrtanu bylo fatální, řekl znalec k úmrtí vojenského studenta
Zdravotnice a vojáci nakonec přes upozornění dispečerky naložili zraněného do své sanitky a vyrazili naproti záchranářům. „Vždyť vám tam umře!“ zhrozila se operátorka na dispečinku kvůli zahájené a nedokončené resuscitaci. V nemocnici pak mladík skutečně zemřel.
„Jsem přesvědčen, že je tady dána trestní odpovědnost obžalovaných,“ prohlásil v pondělí žalobce Hůlka. Ten pro obě zdravotnice navrhl podmínečné tresty a několikaleté zákazy vykonávání činnosti zdravotníka. Původně oběma ženám hrozilo až šestileté vězení.
Příbuzní zemřelého zároveň požadují úhradu nemajetkové újmy za dohromady více než 3,5 milionu korun.