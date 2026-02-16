Na ošetřovně ani netekla voda, říká obhájkyně zdravotnic souzených za smrt při výcviku

  13:22,  aktualizováno  13:22
V napjaté atmosféře pokračoval v pondělí soud se dvěma zdravotnicemi, kterým obžaloba dává za vinu smrt studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku u Vyškova. Jednoho muže, který hlasitě přerušoval řeč státního zástupce, dokonce soudce vykázal. Žalobce navrhuje za usmrcení z nedbalosti podmínky a zákaz činnosti, rozsudek bude vyhlášen příští týden.

Mladý student v roce 2023 při nočním přesunu zakopl o větev a při pádu si poranil krk o pažbu zbraně. Přestože okamžitě zamířil na ošetřovnu ve vojenském táboře, jeho stav se postupně zhoršil natolik, že po převozu do nemocnice zemřel.

Žaloba zdravotnicím Lence Š. a Simoně B., které studenta ošetřovaly, klade za vinu, že špatně vyhodnotily rozsah mladíkova zranění.

Obhájkyně v pondělí u Okresního soudu ve Vyškově tvrdily, že obě obžalované postupovaly v souladu se zdravotnickými postupy a nic nezanedbaly. Jedna z advokátek zdůraznila polní podmínky, v nichž se celé dění odehrávalo. Ošetřovna je podle ní velmi matoucí pojem, ve skutečnosti šlo o úzkou místnost bez tekoucí vody, bez lůžka a jen se dvěma židlemi.

Chtěl zpátky do výcviku, hájí se vojenské zdravotnice souzené za smrt studenta

„Takto jim jejich zaměstnavatel - Univerzita obrany, potažmo ministerstvo obrany - nastavuje podmínky? Ošetřovna i dnes vypadá stále stejně,“ upozornila obhájkyně.

Právě zmíněné polní podmínky byly ovšem podle žalobce Radka Hůlky důvodem navíc, aby byl zraněný okamžitě převezen na specializované pracoviště.

K tomu však nedošlo. Po prvotní prohlídce jej totiž zdravotnice poslaly spát, student se následně začal dusit a zkolaboval. Zdravotnice při snaze jej oživit kontaktovaly záchranku, telefonní hovor však provázely zmatky.

Ležet s poraněním hrtanu bylo fatální, řekl znalec k úmrtí vojenského studenta

Zdravotnice a vojáci nakonec přes upozornění dispečerky naložili zraněného do své sanitky a vyrazili naproti záchranářům. „Vždyť vám tam umře!“ zhrozila se operátorka na dispečinku kvůli zahájené a nedokončené resuscitaci. V nemocnici pak mladík skutečně zemřel.

„Jsem přesvědčen, že je tady dána trestní odpovědnost obžalovaných,“ prohlásil v pondělí žalobce Hůlka. Ten pro obě zdravotnice navrhl podmínečné tresty a několikaleté zákazy vykonávání činnosti zdravotníka. Původně oběma ženám hrozilo až šestileté vězení.

Příbuzní zemřelého zároveň požadují úhradu nemajetkové újmy za dohromady více než 3,5 milionu korun.

Autor: