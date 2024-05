Bezdomovec bránil napadenou ženu, za útok nožem dostal čtrnáct let

Podle spisu poškozený Roman Polák loni v září na Mendlově náměstí nadával své družce, že se tahá s jinými, načež ji shodil z lavičky a polil pivem. To se nelíbilo Kaniakovi, kterému jiný muž, s nímž popíjel, zapůjčil nůž v domnění, že ho potřebuje na jídlo. On s ním však zaútočil na Poláka.

„Za tu krátkou dobu, co jsem se pohyboval na Mendláku, jsem už několikrát viděl, jak ji bije,“ uvedl u soudu Kaniak s tím, že když ho manželka vyhodila na ulici, začal víc tíhnout k alkoholu. Tvrzení ohledně hrubosti Poláka vůči jeho partnerce podpořily i další svědecké výpovědi.

Polákovi podle jeho slov vadilo, že jeho družka popíjí s bezdomovci. „Přišel jsem tam pro ni a chtěl, aby šla domů. Neměla pít, byla na léčení, ale oni ji pokaždé stáhli a lákali na chlast. Hádali jsme se jen proto, že se s nimi scházela,“ prohlásil poškozený, kterému v nemocnici naměřili 2,24 promile alkoholu v krvi.

Kaniak podle státního zástupce Milana Richtera záměrně a s rozmyslem přišel se zapůjčeným nožem k sedícímu Polákovi a bodl jej do levé části krku. Poté ho bodl znovu do krku a po vystupňování konfliktu také třikrát do břicha a jednou do zad.

Útok si pořádně nepamatuje

Zranění Poláka byla natolik vážná, že pokud by mu lékaři včas nepomohli, nepřežil by. „Dvě rány pronikly do jater, toto poranění bylo provázeno výrazným krvácením do dutiny břišní. Ztratil 2,5 litru krve,“ přiblížil soudní lékař Jan Krejza. Smrtelnou mohla být i rána na krku, která pronikla až k hrtanu a v důsledku otoku by se poškozený bez pomoci udusil.

Kaniak si na incident pamatuje jen velmi mlhavě, v krvi mu po zadržení naměřili 2,02 promile alkoholu. „Celou dobu, co jsem zavřený, se snažím si vzpomenout, co se přesně stalo. Viděl jsem filmový záznam, tak vím, že jsem to udělal, a nehodlám to nijak zpochybňovat,“ pronesl obžalovaný s tím, že svého činu lituje a nikdy neměl v úmyslu ohrozit Poláka na životě.

To však zpochybnil žalobce. „Pokud někdo útočí opakovaně bodným mechanismem proti krku či břichu, tak se domnívám, že musí jednat se srozuměním, k jakým následkům může toto konání vést,“ podotkl v závěrečné řeči Richter. Podle psychiatričky Marty Holanové jednal Kaniak v afektu.

I když se podle soudce Dušana Beránka obžalovaný zřejmě skutečně pokusil bránit napadanou ženu, nejednalo se v tomto případě o nutnou obranu. „Má sklony k páchání trestné činnosti nejen u nás, ale i na rodném Slovensku, kde byl několikrát odsouzen. Proto pokládáme za spravedlivý trest v polovině výměry trestní sazby,“ oznámil Beránek. Obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání.