Místo vaření piva se pivovar roky soudí, případ neobjasnili ani znalci

V pondělí se po více než dvouleté pauze konalo nové líčení, na němž vystoupili znalci s posudkem, jehož zpracování zadal přímo soudce Petr Ševčík.



O jiný posudek se totiž opírá ve své žalobě a nároku na více než 67 milionů korun bývalý provozovatel pivovaru, společnost Czech Beverage Industry Company (CBIC). „Žalovaná strana na to ale říkala, že to tak není, že kritizovaná technologie je funkční,“ uvedl soudce.

Znalci, které nominoval, však na stovkách stran vyvrací mnohá tvrzení předchozího posudku. „Posudek byl zpracován velmi kvalitně, ale jsem roztrpčen z jeho obhajoby, ta byla tristní. Právní zástupce žalobce kladl dotazy, na něž nedokázali znalci přesvědčivě odpovědět,“ vysvětlil Ševčík.

Na pondělní jednání se měl dostavit také šéf firmy, která vyrábí zařízení s údajnými vadami, ten se však ze zdravotních důvodů omluvil. Soudce proto jednání odročil.



„Další svolám na druhou polovinu června,“ řekl. Zvažuje, že také vyslechne sládka, následně se rozhodne, jak bude pokračovat dál.

Soudce původně spoléhal na to, že mu dají jasnou odpověď znalci, což se ale nestalo. Nevylučuje tak, že zadá ještě třetí posudek. Ten by však už neměl být tak rozsáhlý a zabrat tolik času. „Budu se snažit celý případ co nejrychleji uzavřít, nejlépe do konce roku,“ dodal soudce.

Kvůli soudnímu sporu je zablokované možné další využití areálu pivovaru nedaleko centra Vyškova.

„S ohledem na běžící soudní spory a nemožnost reálné dispozice s areálem vyškovského pivovaru jsou i úvahy o jeho budoucím využití předčasné. Neprobíhají ani jednání s vedením města Vyškova,“ sdělilo už dříve ministerstvo zemědělství, pod něž pivovar vlastnicky spadá.