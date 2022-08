Strach, rtuť, výpalné. Luhanská brigáda podle obžaloby vydírala podnikatele

Šéf nechvalně proslulé Luhanské brigády Pavel Vasiljovič Nykoljuk, kterému kumpáni přezdívají Paša Luhanský, je mezi ukrajinskou mafií dobře známou postavou už od 90. let. Policii se ho však podařilo dopadnout až v roce 2007.

Hlavu třináctičlenného gangu, jenž řádil převážně na jižní Moravě, brněnský soud poté poslal na osm let za mříže za obchodování s falešnými dolary a eury i nelegální držení zbraní. Nykoljuk nakonec z vězení vyšel už po pěti letech, které k jeho nápravě evidentně nestačily.

V pondělí totiž opět stanul před Městským soudem v Brně. Spolu s dalšími šesti lidmi čelí obvinění z účasti na organizované zločinecké skupině, kterou podle spisu znovu řídil. Luhanská brigáda, jejímž členům nyní hrozí od šesti do jedenácti let vězení, podle státní zástupkyně tentokrát vydírala mnohé podnikatele.

Nykoljuk je obviněn také z nelegálního přechovávání dvou samopalů a tří kilogramů rtuti ve svém skladu. Ta je z mafiánského prostředí známá jako krutý nástroj k vyřizování účtů – i jeden gram látky může být smrtelný.

„Můžete mi vysvětlit, na co jste měl ve skladu tak velké množství jedovaté rtuti? Vyráběl jste snad teploměry?“ dotazoval se obviněného během výslechu předseda soudního senátu Aleš Dufek.

Mafiánský boss opakoval, že netuší, čí by rtuť mohla být. Když předseda požadoval vysvětlení, proč má fotku lahve s rtutí ve svém telefonu, Nykoljuk odvětil, že se fotka šíří po internetu. „Tu fotku mají snad úplně všichni, někdo mi ji poslal,“ bránil se. „No já tu fotku teda nemám,“ reagoval Dufek.

Výhrůžky v ruštině

Nicméně stěžejním obviněním je vydírání. Brigáda od ukrajinských podnikatelů v Brně a na jiných místech Česka prý požadovala takzvané výpalné.

„Od roku 2007 až do září 2021 se Nykoljuk obklopil osobami, s jejichž pomocí oslovoval podnikatele. Nabízeli jim ochranu, za niž měli pravidelně platit do společné pokladny,“ vysvětlila žalobkyně Tereza Paseková. Celkem si Luhanská brigáda podle ní přišla na více než dva a půl milionu korun.

Současný soudní proces navazuje na loňský říjnový zátah policistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Při operaci s krycím názvem Brigáda zadrželi sedm lidí.

Mezi nimi je také Oleg Kalašnyk, který podle státní zástupkyně přebral vedení organizace během Nykoljukova zatčení. Před soudem stanuly i dvě ženy – manželka Kalašnyka a jediná Češka, přítelkyně Nykoljuka. Jsou obviněné z praní špinavých peněz. Na jejich účet totiž občas posílali vydíraní podnikatelé peníze.

„Členové zločinecké organizace požadovali po poškozených, aby začali platit výpalné za ochranu proti jiným skupinám. Poškozeným volali muži, kteří hovořili rusky a vyhrožovali jim. Právě na tuto skutečnost brigáda odkazovala. Když jeden poškozený odmítl, vyhrožovali mu, že ho odvezou do lesa, kde mu zlomí ruce i nohy,“ četla ze spisu Paseková s tím, že případů takového vyhrožování bylo celkem šestnáct.

Propíchnuté gumy i molotov

Poškozené zastrašovali výhrůžkami a nátlakem. „Propíchli jim pneumatiky nebo vhodili zapálenou lahev do domu. Říkali, že ví, kde bydlí a jaké denní rozvrhy mají jejich manželky a děti. Jednomu z vydíraných při návštěvě kanceláře sdělili, že když se stanou kamarády, bude vše dobré, jinak ale nemusí odejít živý,“ pokračovala zástupkyně v téměř hodinovém výčtu skutků z mafiánského repertoáru.

Všichni členové brigády ale u pondělního soudu odmítli, že se na těchto činnostech podíleli. „Doznat se nechci, nikoho jsem nevydíral. Peníze mi posílali kamarádi z dětství jako půjčku, to přece není trestný čin,“ hájil se Nykoljuk.

Tvrzení členů jeho party bylo totožné. Pokud uznali, že peníze v několika případech dostali, vysvětlovali, že šlo právě o půjčku. Stejná historka šéfa senátu Dufka nepřekvapila. „Je mi naprosto jasné, že všichni moc dobře vědí, co mají v soudní síni vypovídat,“ poznamenal.

Část podnikatelů i přes výhrůžky platit odmítla, další předávali peníze v hotovosti či je posílali na účet obviněných žen. Někteří se „revanšovali“ vybranou protislužbou, například spláceli leasing za auta pro členy skupiny nebo jejich děti.

Podle Nykoljuka jsou vše znovu pouhé domněnky policistů a soudu, na nichž byl usvědčený i v předchozím případě při padělání měn. Stejně to vidí i ostatní. Valentyna Kalašnyková v síni dokonce obvinila policii z toho, že jde o policejní komplot.

„Byli to naši kamarádi, kteří se obrátili proti nám. Vše, co povídají, jsou neskutečné lži. Byla jsem naprosto v šoku,“ vypověděla obviněná žena s tím, že s poškozenými jezdili i na společné rodinné dovolené. „Část peněz, které mi poslal náš známý na účet, byly pro naši dceru k narozeninám, protože byl její kmotr. Další pak poslal za práci, kterou pro něj dělal můj manžel. Dokonce mi nosil květiny. Tak přece nevypadá chování poškozeného. Soud by měl spíš obrátit pozornost na ně. Oni nejsou čestní a policie je teď kvůli jejich prohřeškům tlačí k tomu, aby svědčili proti nám,“ podotkla Kalašnyková.

V úterý soudní líčení pokračuje. Dostavit se mají právě někteří podnikatelé, kteří budou proti zločinecké skupině svědčit.