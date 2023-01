Souzený cizinec popřel loupež v klenotnictví, usvědčili ho spolupachatelé

Nájezdy na klenotnictví v zahraničí údajně prováděla skupina přibližně dvaceti mužů. „Nejvíce přepadení bylo v Německu, další pak v Itálii, Švýcarsku, Rakousku či Norsku,“ uvedl předseda soudního senátu Aleš Novotný.

Do předem vytipovaného obchodu v brněnské Rašínově ulici vběhli čtyři zločinci v dubnu 2015. S pomocí atrapy pistole přinutili personál zalehnout k zemi, poté sekerou a kladivem rozbili vitríny se zbožím, odkud vzali 34 značkových hodinek Breitling a Omega. Kromě lupu způsobili další škody za 150 tisíc korun.

Jednoho z lupičů se zatím dopadnout nepodařilo, další dva už se přiznali, domluvili na mírnějším trestu a zároveň usvědčili čtvrtého pachatele, šestadvacetiletého Litevce. Ten však s obviněním nesouhlasí.

„Já ty hodinky nekradl. Nemyslím si, že je obvinění přesné,“ prohlásil Norkus prostřednictvím tlumočníka u soudu, kde také žádal o přezkoumání kamerových záznamů, které podle něj dokazují, co se ve skutečnosti stalo.

Dále se rozhodl nevypovídat, státní zástupce mu navrhuje trest na 10,5 roku vězení.

Soudce přečetl Litevcovu výpověď z loňského července, v ní uvedené informace však neodpovídají výpovědím dalších svědků, listinám, zahraničním materiálům a posudkům, které má soud k dispozici.

„Přijel jsem do Brna z Litvy sám velkým volkswagenem. Zachtělo se mi luxusních hodinek, což byl důvod krádeže. Neměl jsem peníze. Možná bych hodinky prodal, možná bych si je nechal,“ líčil Norkus. Po přepadení podle svých slov nasedl do auta a jel zpět do Litvy.

Další obžalovaný nicméně popsal, jak zločinecká skupina fungovala, kdo co při loupežích dělal a zároveň přiblížil i předchozí činy. V brněnském případě podle něj gang dorazil z Rakouska, jeden z jeho členů obchod navštívil a následně si obstarali nástroje k rozbití vitrín a atrapu pistole. Obžalovaný rovněž prozradil, jak si lupiči rozdělovali peníze, a že nosili při přepadeních bundy, které následně vyhazovali.

Norkus, který si není jistý svým věkem a po vystudování střední školy nikdy nepracoval, byl dosud stíhán vazebně, což platí i nadále. Podle soudce totiž existuje obava, že by mohl po propuštění utéct nebo pokračovat v trestné činnosti. „Vzhledem k tomu, že odmítá vinu, nepřichází v úvahu mírnější trest,“ poznamenal Novotný. Jednání bude pokračovat v půlce února.