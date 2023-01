S žádnými policisty se neznám, odmítá Švachula roli v kauze úniků ze spisů

„Kauza Stoka byla nejen mimořádně rozsáhlá a závažná, ale také mimořádně zajímavá, neboť zpočátku se ji nedařilo objasnit. A to, jak se později ukázalo, i kvůli rozsáhlým únikům informací z policejního orgánu, které jsou předmětem trestního stíhání v rozsáhlé kauze označované jako Vork,“ uvedl k propojení obou kauz už dříve Petr Šereda z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

Kromě Švachuly kauzy spojuje i obžalovaný Saman El-Talabani, který si za provinění ve Stoce odpykává trest.

Švachulovi obžaloba klade za vinu, že si od Ratajského skupiny nechával zjišťovat informace o jiných vlivných brněnských politicích hnutí ANO – exprimátorovi Petru Vokřálovi, jeho náměstkovi Richardu Mrázkovi nebo zastupiteli Jiřím Faltýnkovi.

Na žádost El-Talabaniho údajně policisté lustrovali třeba i Svatopluka Bartíka (Žít Brno), v té době radního Brna-střed. Informace pak El-Talabani předal Švachulovi.

Švachula to u soudu důrazně odmítl. „Odmítám skutky, které předkládá obžaloba. Necítím se být vinen. Odmítám, že bych kdy Samana El-Talabaniho úkoloval, aby mi něco zjišťoval nebo aby nechával někoho lustrovat. Jediné informace a dokumenty, které od něj mám, se týkají pana Tomáše Kratochvíla (starosty brněnské Bystrce za ČSSD, pozn. red.). A ty mi vnutil, ovšem tytéž informace už ten den ráno vyšly v tisku. Byl to on, kdo mi informace vnucoval,“ hájil se Švachula.

„Kromě Talabaniho nikoho z obžalovaných neznám. S žádnými policisty jsem se nikdy nestýkal, nekamarádil a s žádnými se neznám. Pokud Talabani tvrdí něco jiného, dělá to tak jenom pro svůj vlastní prospěch. Vykupuje se, proto to říká. Nemám k tomu co říct, jen vyslovit jeho jméno mi dělá problémy,“ pronesl Švachula.

Odkázal také na předchozí výpověď, kterou podal v přípravném řízení. A to s odůvodněním, že tehdy si pamatoval víc detailů než dnes.

Soudkyně Dita Řepková dnes vyslechla i obžalovaného soudního znalce Jiřího Kozáka, expolicistu Ivo Sloupa, policistu Martina Noska nebo advokáta a expolicistu Tomáše Rotrekla. Poslední jmenovaný pracoval v advokátní kanceláři, která El-Talabaniho dříve zastupovala.

„El-Talabani je schopný se lidem mstít a dělat jim naschvály, to jsme si vyzkoušeli a viděl jsem to v mnohých případech. Neměl jsem žádný důvod obstarávat pro pana El-Talabaniho informace ze spisů či lustrace. Ani jsem nezjišťoval, jestli je, nebo není odposloucháván,“ prohlásil Rotrekl.

Už v předchozích dnech soudního líčení několik policistů soudu vysvětlovalo, že lustrování je běžnou součástí jejich práce. Zároveň odmítali, že by jej prováděli za úplatek.

Líčení bude pokračovat ve čtvrtek 19. ledna, na březen pak soudkyně Dita Řepková plánuje výslechy svědků, kterých je v kauze 120. Řepková vyzvala státního zástupce Miroslava Stokláska i všechny obhájce, aby jí předali seznam těch, na jejichž vyslechnutí v soudní síni trvají.