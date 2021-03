Za chválu teroru v mešitách padlo šest let, obhajoba otazníků nezabrala

V březnu 2019 vtrhl terorista v ostrovním státě do dvou mešit ve městě Christchurch a začal střílet. Usmrtil 51 lidí a dalších 49 jich zranil. Střílel i po lidech na ulici při odjezdu.

Zpráva okamžitě oběhla celý svět a na internet se dostala i nahrávka celého drastického činu od samotného útočníka. Video bylo zveřejněno i na serveru, kam se tato drastická videa veřejně přidávala, a jeho uživatelé se k nim souhlasně vyjadřovali.

Na tomto serveru se k videu vyjádřil i muž z České republiky pod přezdívkou Ssman. „Jak jim chutná jejich medicína. Dobrá práce???!“ napsal v diskuzi pod videem. Policisté ale zjistili, že pod přezdívkou se skrývá Benedikt Čermák, který v současné době pracuje ve Znojmě.

Čermák podle svých slov navštěvoval daný web po mnoho let, a to již od své deváté třídy. Svou zálibu ale nepovažoval za nic špatného.



Státní zástupkyně ho za tento veřejný komentář obvinila z podpory a propagace terorismu, protože tento čin svým vyjádřením na internetu veřejně schvaloval. Podle ní tomu pomohly i vykřičníky a otazníky, které za komentář napsal. S tím ale obhájce obžalovaného muže nesouhlasil.

„Obžalovaný sice umístil za komentář čtyři otazníky a vykřičník, nemyslel to však jako pochvalu, ale výzvu k zamyšlení pro ostatní komentátory,“ sdělil obhájce.

Obvinění státní zástupkyně, že jde o veřejné schvalování spáchaného trestného činu, muž odmítl.

„Nesouhlasím s činem. Byl to komentář na to, že teď se karty obrátily a najednou je tu jiný psychopat, který střílí na muslimy,“ uvedl muž. Později sdělil, že byla hloupost něco takového napsat, když ho to dostalo až před soud.

Muži nepomohla ani samotná přezdívka Ssman na sociální síti, kterou si vytvořil již na střední škole. Tato přezdívka odkazuje právě na vojáky SS, kteří prováděli během druhé světové války násilné a drastické činy. Obžalovaný ale popírá, že by o těchto činech věděl.

Slova lítosti ale soudce Michala Zámečníka nijak neobměkčila, aby mu snížil trest. „Obžalovaný nevyjádřil lítost nad činem, ale jen nad sebou samým. Z toho samotného znění komentáře jde odvodit, že se nejednalo o kritiku, ale o pochvalu,“ řekl soudce při odůvodnění verdiktu, kterým je nepodmíněný šestiletý pobyt ve vězení.



Rozsudek je zatím nepravomocný, muž se plánuje odvolat k Vrchnímu soudu v Olomouci.

Benedikt Čermák není prvním, který se za vyjadřování k teroristickému útoku dostal před soud. Letos už podobné případy řešil soud v Plzni či loni v červenci také v Praze.