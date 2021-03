Automobilového závodníka soudí za najíždění na pořadatele a sražení diváka

Automobilové závody, kterých se případ týká, se konaly v srpnu 2018 u Násedlovic na Hodonínsku. Tehdy jednačtyřicetiletý Chaloupek seděl v autě na startu a chystal se na třetí cvičnou jízdu, když mu ředitel zakázal vyjet, protože na ni už neměl nárok.



„Zastavil mě pořadatel s tím, že nemůžu jet. Já jsem ho tedy požádal, jestli bych mohl jet kousek dál ve směru závodu a tam auto odstavit. To mi zakázal a řekl, že se mám otočit a v protisměru odjet ze startu,“ popisoval dnes u soudu obžalovaný závodník.

Při couvání ovšem ve snaze se otočit naboural bokem do stojícího auta. S jeho řidičem se údajně domluvil, že odjede o kus dál a přijde to s ním vyřešit, protože věděl, že to byla jeho chyba. Mezitím měl Chaloupek počkat v odstavném prostoru, až většina aut odjede.

Jenže poté, co se s autem úplně otočil do protisměru, začal podle svědků najíždět na ředitele, který mu zakázal cvičnou jízdu.

Myslel jsem, že je to sranda, řekl sražený muž

„Kamarád mi řekl, že je tam nějaký problém, ať se jdeme podívat. Já jsem si ale ještě šel odskočit na malou za strom, který byl na protější straně silnice. Viděl jsem, že pořadatel stál před autem obžalovaného, který do něj několikrát najel. Pořadatel vždy popošel o kousek dál, ale auto na něj opakovaně najíždělo,“ vylíčil muž, který se vzápětí sám stal obětí naštvaného řidiče.



„Slyšel jsem vytočený motor, ale myslel jsem si, že to je sranda. Před závody se to dělá, aby závodník ukázal sílu auta. Ale obžalovaný se s autem rychle rozjel směrem ke mně. Já jsem zrovna přecházel silnici a stále jsem si myslel, že to je sranda, že kousek přede mnou zastaví. Ale on naopak ještě zrychloval. Já jsem už jen stihl nohama uskočit dozadu, auto mě srazilo z boku a pak si už nic nepamatuju,“ vypověděl poškozený.

Další svědci viděli, jak auto srazilo muže, který vyletěl do vzduchu a spadl na zem asi tři metry od srážky. Měl otřes mozku, podvrtnutou páteř a zhmožděný hrudník. Do nemocnice jej přepravil vrtulník.

Podle policistů se viník nehody pokoušel ujet. Za závodníkem se proto vydali a zadrželi ho ještě v Násedlovicích.

Auto mělo po nárazu rozbité přední sklo a ohnuté zpětné zrcátko. Chaloupek však uvedl, že si neuvědomuje, že by někoho srazil.

„Žádného člověka jsem neviděl. Myslel jsem si, že mi někdo něco hodil do auta, proto se ozvala ta rána,“ řekl obžalovaný, proč nezastavil a jel dál. Tvrdil, že na předním skle měl jen malou prasklinu, která se kvůli další jízdě zvětšila. To však později vyloučil technik, podle kterého takové zvětšení praskliny není možné.

Rozsudek v případu zatím nepadl, obžalovanému hrozí pět až dvanáct let vězení.