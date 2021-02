S výrobou čajů začínali v kravíně, teď chystají novou ekologickou halu

Už na podzim začne v areálu růst nová hala, na které firma spolupracuje s brněnským ateliérem A77 Architekti. „Novou halou chceme jednak rozšířit výrobní prostory, ale hlavně vytvořit skvělé zázemí pro spoustu našich zákazníků i kolemjdoucích turistů, kteří nás navštěvují a rádi se k nám vrací,“ říká ředitel společnosti Josef Dvořáček.



Součástí moderní ekologické stavby se stane prosklený turistický okruh, kde zájemci nahlédnou do tajů zpracování bylin a koření.

V Čejkovicích věří, že půjde o unikátní turistický zážitkový koncept. První návštěvníci by se mohli do nového bylinkového království podívat v roce 2023.

V nových budovách chce Sonnentor využít moderní technologie tak, aby vše, co se v nich odehrává, co nejméně zatížilo životní prostředí. I když je ekologický přístup třeba krátkodobě nákladnější, podle filozofie firmy se dlouhodobě vyplácí.

Využijí teplo i chlad z hlubinných vrtů

Už dnes se tu používá zbytkové teplo od strojů k vytápění, elektřinu čerpají ze střešní fotovoltaické elektrárny a chytré systémy řídí regulaci tepla, chladu, rekuperaci i osvětlení či stínění. Teď se půjde ještě dál.

„Nová budova kombinuje to nejlepší z moderních a zelených technologií. Posbírá data o svém provozu, pravidelně je vyhodnotí a online odprezentuje na monitorech a webových stránkách,“ vysvětluje mluvčí Sonnentoru Michaela Šťastná. Systém umí regulovat spotřebu budovy v reálném čase i s předstihem šesti až dvanácti hodin.

Pro vytápění a chlazení, ohřev teplé vody i vzduchu při rekuperaci chce firma využít energii z hlubinných geotermálních vrtů. Třicítka „děr“ se ukryje v hloubce zhruba 140 metrů pod budovou. Na ně se napojí tepelná čerpadla, která jsou schopná současně vyrábět teplo i chlad za minimální spotřeby energie. V letních měsících se využije pasivní nebo aktivní chlazení pomocí energie uskladněné v podloží po zimě.

Samozřejmostí je pak jímání dešťové vody v podzemních nádržích a její využití ke splachování toalet či k zálivce kolem budovy. Fotovoltaické pole s hybridními střídači na střeše umožní ukládání energie v bateriích. Na tu mohou jezdit třeba elektromobily, které Sonnentor používá. Velké zelené střechy zabrání přehřívání skladů v létě a zároveň rozsáhlé střešní plochy nebudou sálat teplo do okolí.

Nábytek budou mít z papíru, zdi postaví z kartonů

„V budově se prolínají snad všechny druhy provozů a nastavení koncepce není jednoduché. Máme zde prostory výroby a skladů, což jsou velké objemy vzduchu velmi citlivé na změny teplot a vlhkosti – proto je důležité ji přesně regulovat,“ vysvětluje Martin Šardický, jenž v Sonnentoru projekt rozvoje areálu řídí.

Rekuperace tepla zajistí, aby energetické potřeby byly co nejnižší. Komfortní prostředí ale musí být také v kancelářích, kavárně, prodejně či přednáškovém sálu.

O to se postará mimo jiné dynamické stínění prosklených výplní fasád, aby tepelné zisky místností byly co nejoptimálnější a budova se nepřehřívala. „Regulace objektu bude plně autonomní a se vzdáleným přístupem s přehlednou vizualizací dat,“ říká Šardický a zdůrazňuje, že při stavbě se v co největší míře použijí recyklované materiály.

„Chceme jít dál, než je standard na trhu, a hledáme možnosti. Například použitím sběrového papíru a pryskyřice vznikne materiál vhodný na pracovní desky stolů či korpusy nábytku obecně. Produkty z mletých nápojových kartonů poslouží jako alternativa k cementotřískovým či dřevotřískovým deskám. Lze je použít do podlah nebo místo konvenčních sádrokartonů. Samotnou kapitolou jsou pak recyklované plasty a kompozitní materiály z nich, které využijeme jako izolační materiály nebo i třeba madla zábradlí,“ vyjmenovává.