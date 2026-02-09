Rovné střechy pavilonů brněnského výstaviště k umístění fotovoltaiky přímo vybízí. Instalace elektráren se už dokonce připravuje. Jenže pro tyto účely založená firma zůstala stát bokem.
„Kapitálová nákladnost této investice je tak velká, že firma Sako Brno Solar by k ní nebyla vhodná,“ vysvětlil generální ředitel městské společnosti Veletrhy Brno Jan Kubata, proč se v této záležitosti neobrátil na zmíněný podnik.
Přednost dostal „konkurent“ v podobě jiné městské firmy – Tepláren Brno. Podle informací iDNES.cz se mezi vrcholnými politiky řeší možné převzetí ztrátového podniku Sako Brno Solar právě městskými teplárnami.
„Představenstvo společnosti ve spolupráci s managementem firmy Sako Brno Solar připravuje návrhy dalšího rozvoje a směřování společnosti. Předpokládám, že jak budou zpracovány, tak budou předloženy do orgánů společnosti a města,“ uvedl náměstek brněnské primátorky pro oblast energetiky Robert Kerndl (ODS).
Jeho slova bez bližších podrobností zopakoval i náměstek René Černý (dříve ANO), který je zároveň předsedou představenstva společnosti Sako Brno Solar. Ta se nadále snaží shánět další možné zájemce, což se jí nedávno povedlo u městského divadla, přestože na řadě již domluvených střech leží vadná zařízení a instituce, které v budovách sídlí, neustále tlačí na dokončení a zprovoznění.
Odměny pro politiky jsou vyšší než tržby z výroby
Městská společnost Sako Brno Solar rozdělí na odměnách pro politiky a jejich nominanty v dozorčí radě a představenstvu vyšší částku, než kolik si firma vůbec vydělá výrobou elektřiny z panelů.
Podle poslední zveřejněné výroční zprávy za rok 2024 činily tyto tržby 161 tisíc, odměny pro zástupce ANO, ODS, KDU-ČSL a TOP 09 přitom přesáhly 1,6 milionu. Stejnou částku si rozdělili i o rok dříve, v roce 2022 pak šlo o 644 tisíc. Dokonce ani tato nižší suma z prvního roku fungování městské společnosti není vyšší, než tržby z výroby z panelů za celou čtyřletou dobu existence podniku.
Většina vlastních příjmů pochází z pouhého přeprodeje elektřiny na trhu. I tak je však firma po celou dobu ve ztrátě a finančně jí musí pomáhat mateřská společnost Sako Brno.
U vedení veletrhů tak nemusela dosavadní činnost firmy provázená problémy s dodavateli i samotnou přípravou vzbudit příliš velkou důvěru. Po problémech jsou ostatně opatrnější i dosavadní partneři a chtějí si instalace hlídat.
Například radní brněnských Židenic nedávno jakoukoliv spolupráci do budoucna odmítly. Fotovoltaiku si chtějí jako doposud řešit samy. „Pod předložené smlouvy bych se ani nemohl podepsat,“ prohlásil tamní starosta Petr Kunc (nez.).
Kubata navíc říká, že už delší dobu jako Veletrhy Brno spolupracují právě s teplárnami, protože v tamním areálu vlastní rozvodnu a lokální distribuční síť. To připomíná i generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.
Tento podnik, který řeší i pro politiky ODS velké téma v podobě horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany, navíc dostal od města na starost zajištění energetiky pro vznikající arénu na výstavišti. „Bude tam daleko větší spotřeba elektřina na chlazení ledové plochy než tepla na vytápění,“ poznamenal generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.
Právě proto se podle něj nabízí využít k její výrobě solární panely, které mohou být umístěné na střechách pavilonů. Obzvlášť v teplých měsících se takto levně vyprodukovaná elektřina může hodit. „V současnosti probíhá výběr projektanta. Následná příprava bude postupovat v návaznosti na plánované rekonstrukce hal výstaviště,“ přiblížila harmonogram mluvčí Tepláren Brno Radka Mistrová.
Jaké pavilony získají panely, v tuto chvíli není jasné. Podle předběžné studie by však výkon tamních panelů mohl být více než dvojnásobný oproti dosavadní výrobě elektřiny ze všech solárních panelů provozovaných teplárnami.
Tato městská firma má na rozdíl od ztrátové společnosti s výrobou elektřiny z fotovoltaiky větší zkušenosti. Od roku 2021, kdy s tímto zdrojem začala, dokázala zprovoznit už pětapadesát solárních elektráren, jejichž výkon je sedmnáctkrát vyšší než u společnosti Sako Brno Solar. Ta dokázala za čtyři roky zprovoznit zařízení jen na třech budovách. Další jsou nedokončené nebo přímo špatně nainstalované.
Teplárny naopak finišují další elektrárny, které výkon celé fotovoltaiky v jejich režii ještě letos zvýší na téměř čtyřnásobek. Po Brně dokončují jedenáctku zařízení na svých budovách, v březnu je chtějí mít spuštěné, tím stěžejním zdrojem však bude v druhé polovině roku fotovoltaická elektrárna v Oslavanech u Brna.
Městský podnik tam vlastní rozsáhlé pozemky po někdejší tepelné elektrárně. Část pronajímá tamnímu provozovateli solární elektrárny, další teď osadil vlastními panely. „Aktuálně probíhají kroky související s připojením k distribuční síti,“ dodala mluvčí tepláren s tím, že do budoucna chce mít firma panely pokrytou stovku budov v Brně.