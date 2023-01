Starší i mladí pohromadě. Sokolové cvičí čínský obrazec na světovou přehlídku

První nácvik choreografie se konal na podzim, od té doby ji sokolové pilují ve svých jednotách a župách. Nyní došlo na intenzivní trénink ve větší skupině.

„Jednou za čas je svoláme na takovou ‚kontrolu‘ a také, aby měli možnost setkat se s dalšími lidmi, se kterými pak cvičí dohromady,“ vysvětluje spoluautor a vedoucí skladby Petr Sádek.

Pohyb takového množství lidí potřebuje vidět z perspektivy, aby byla vidět každá nedokonalost. Když si někdo stoupne na jinou značku, hned se to projeví.

„Je to i o odpovědnosti jednotlivých celků, že svoje cvičence připraví, aby pak, když se sejdeme ve větší skupině, nehledali svoje místa, ale měli znalost pohybovou i prostorovou a mohli jsme společně ladit detail,“ líčí Sádek.

Poptávka po cvičení ho překvapila, jelikož si cvičenci víceméně vše musí platit sami. Jde přitom o muže i ženy od 15 let po seniory. „Svízel vícegenerační skladby je, že musíme myslet na to, aby to nebylo moc pomalé a unylé a bavilo to mladší cvičence a zároveň to nebylo extrémně složité pro starší generaci,“ vysvětluje.

Nejnáročnější je gymnastické cvičení mužů na dřevěných hrazdách. „Vyžaduje společnou souhru a přesné provedení všech cvičenců, kteří se potkají po nějaké době nebo se neznají a mají spolu cvičit,“ popisuje Sádek.

Ženy cvičí se žonglovacími ponožkami jako se stuhami nebo takzvanou kuželovou metodou. Poskládáním choreografických celků pak vznikne na stadionu mohutný obrazec symbolizující čtyřlístek ze staročínských symbolů. „To bude takové vyvrcholení, kdy všichni opustí značky a omezené prostory, kde celou dobu cvičí,“ uzavírá Sádek.

Světová gymnaestráda se koná jednou za čtyři roky, letos je v plánu první týden v srpnu.