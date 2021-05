V centru Brna se nečekaně objevil Asteroid. Socha budí velkou pozornost

„Asteroid je nepoliticky aktuální socha s vesmírným časovým rozměrem, která promlouvá o tvarové kráse i možném nebezpečí a zkáze,“ přiblížil její význam Michal Gabriel.

Autor, který na soše spolupracoval se svým synem Michaelem, se nechal inspirovat krásou vesmírných balvanů a planetek. Ty jsou tvarované nárazy a střety s jinými tělesy v meziplanetárním prostoru. Kromě hrozby mohou být podle Gabriela i poslem, který na Zemi dopraví materiál z jiné hvězdy.

Neobvyklý předmět v ulici láká lidi i na dotek, ostatně jako většina Gabrielových soch. Při pohledu do ulice působí Asteroid dokonce jako zhmotněný hologram. Tvar i povrch vypadají, že se mohou pohybovat a taky zářit různou intenzitou. Způsobuje to světlo, které dopadá na speciálně vrstvené a tvarované nerezové oceli.



„Socha je vytvořena pomocí nástrojů digitálního sochařství. Pracuje s tvary převedenými, podobně jako je tomu u 3D tisku, do vrstev. Každá vrstva je vyřezána do deset milimetrů tlustého plechu z nerezové oceli. Větší část povrchu tvoří plochy řezů provedených laserem,“ přibližuje na svých stránkách volnočasová organizace Káveeska, která se na instalaci sochy podílela.

Jak upozorňuje sám autor, sochu považuje z velké části za optickou. „Ale zároveň má trvalost překonávající bronz, počítá se tedy v řádech tisíciletí,“ řekl. Prozradil také, že socha je ve svém nitru přístupná. „Ale váží šest tun, takže normálně se do ní nikdo nedostane, je to totiž možné jen po zdvižení,“ dodal.

Už loni v létě přistál Asteroid v Olomouci, na podzim se pak objevil v pražských Dejvicích. „Je umístěn jako prostorové graffiti bez popisky na hodně neokázalém místě. Stejně tak, jak se objevil, zase nečekaně zmizí,“ varoval po jeho instalaci Gabriel. Z Prahy Asteroid odletěl začátkem května.

Asteroidy už jsou dva

Není to však jediný hvězdný objekt z Gabrielovy produkce. Asteroid 2, který umělec nedávno dokončil, je mladším sourozencem první sochy. Podobností mají víc než dost. „Opět je to ocelová socha a opět je to výsledek spolupráce s firmou Kasper. Na soše jsem opět spolupracoval, jako na všech ocelových sochách, se synem Michaelem. Bez jeho účasti by žádná ocelová socha nevznikla,“ vyzdvihl umělec.

Oproti Asteroidu 1 je však Asteroid 2 o půl metru vyšší a o něco těžší. Zatím není jisté, kde přesně bude „dvojka“ k vidění, ale Gabriel v diskuzích na sociálních sítích naznačil, že by to mohl být zámecký park v Hluboké nad Vltavou.

Socha Asteroid 1 se stala opět součástí Galerie Šilingrák, tedy uměleckého prostoru pod širým brněnským nebem. Gabriel v ní vystavuje pravidelně. Na Šilingově náměstí si lidé dříve mohli prohlédnout jeho skupinové instalace žraloků, hejna dravých ptáků nebo třeba smečky kočkovitých šelem.