Slovanská epopej v Moravském Krumlově láká, služby ve městě zaostávají

Jde tak jednoznačně o jeden z top taháků na Znojemsku. „Do Krumlova se sjíždějí lidé z celé republiky i ze zahraničí. Jsou mezi nimi jednotlivci, rodiny, ale také zájezdy seniorů a školní kolektivy,“ komentuje Třetina.

Epopej navíc oživila místní ekonomiku, ovšem nejen ona. „K výborné návštěvnosti přispěla i dokončená rekonstrukce jižního křídla zámku s nově otevřenými šlechtickými komnatami, vyhlídkovou zámeckou věží, expozicí Tunelem do 20. století i novým turistickým infocentrem a řada pěkných akcí, které tam během roku Krumlovští zorganizovali,“ míní tajemnice destinační společnosti Znojmo Region Irena Navrkalová.

Jezdí sem třeba seniorské zájezdy, které Krumlov zařazují do programu společně s prohlídkou Znojma, Ivančic nebo Dolních Kounic, často i v kombinaci s vinařskou turistikou. Stejně tak se stává výletním cílem pro obyvatele Brna nebo Znojma. Prozatím se tedy Moravský Krumlov stal typickým jednodenním výletním cílem. „Ale i za to jsme velmi vděční,“ říká Navrkalová.

Ta ještě před příjezdem pláten hovořila o investiční příležitosti pro místní podnikatele. Jak ale sama uznává, tam to až tak skvělé není. Zdejší nabídka ubytovacích i stravovacích služeb stále není moc bohatá.

„Myslím si ale, že je to důsledek nepříznivé situace posledních dvou let. Nejprve cestovní ruch ochromil covid a omezující vládní nařízení, nyní jsou to ceny energií, pro které se případné podnikatelské plány zcela jistě zbrzdí nebo zcela stopnou. Uvidíme, co přinese další období,“ říká dnes.

Loni se na krumlovském zámku udála řada novinek. Od podzimu přibyla možnost prohlídky Epopeje s audioprůvodcem. V druhé polovině roku specialisté z Google digitalizovali Muchova plátna v ultravysokém rozlišení, Epopej se tak stala součástí první české digitální sbírky projektu Google Arts & Culture.

Od listopadu se návštěvníci mohou podívat také na expozici Musea Kampa, která se nachází na zámku. „Zámek se stal centrem kulturních akcí a jsem velmi rád, že je o ně zájem,“ dodává Třetina.

Zámek s expozicemi je otevřený celý rok každý den v týdnu vyjma pondělí. Plátna mají být k vidění v Krumlově pět let, pak se vrátí do Prahy. Kam konkrétně, je pořád nejisté.