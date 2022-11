Slévárna chce na odstranění obtěžujícího zápachu v Brně čas, podala žalobu

Slévárně nové podmínky provozu nařídil na jaře krajský úřad, jeho rozhodnutí pak v létě potvrdilo i ministerstvo životního prostředí, jež zamítlo odvolání firmy.

Jenže ta resort zažalovala a Krajský soud v Brně nedávno vydal usnesení, v němž její žalobě přiznal odkladný účinek. To znamená, že nařízené povinnosti zatím nejsou vymahatelné.

Jinými slovy, když slévárna ani od 1. května nezavede jediné opatření, nikdo proti tomu nic nezmůže.

„Obecně řečeno, přiznání odkladného účinku odsouvá právní moc a vykonavatelnost napadeného rozhodnutí,“ potvrzuje za ministerstvo Dominika Pospíšilová.

Reálně tak hrozí, že zápach bude Brňanům na východě města znepříjemňovat život i v dalších měsících.

„Krajský úřad i Česká inspekce životního prostředí mohou vymáhat jen povinnosti stanovené dosavadním povolením a samozřejmě zákonem o ochraně ovzduší, který nicméně neukládá obecnou povinnost neobtěžovat zápachem,“ upozorňuje mluvčí jihomoravského hejtmanství Alena Knotková.

Slévárna se rozhodla ministerstvo zažalovat hlavně proto, že jí vadí přísný časový limit spojený s novým povolením. Do konce srpna musela předložit pachovou studii a návrh technického řešení na snížení emisí. Úřad také stanovil závazné termíny pro dokončení úprav technologií.

Spolu s dalšími povinnostmi zahrnujícími nahrazení pachově problematických látek, četnější měření emisí či nutnost uzavřít výrobní prostory pro správné fungování vzduchotechniky mělo být nejpozději od května po problému.

„Opatření, která mohou vést ke snížení pachové stopy, jsou časově a ekonomicky velice náročná. Abychom mohli najít a provést funkční řešení, potřebujeme více času,“ vysvětluje podání žaloby ředitel slévárny Jens Heunisch.

„Způsobů existuje málo, stejně jako technických řešení. Spolupracujeme s externími odborníky a ani ti se neshodnou na tom, jak potíže odstranit,“ poukazuje.

„Slévárna dělá málo“

Místo zmíněné studie a návrhu technického řešení tak firma do konce prázdnin odevzdala jen část dokumentů. Pár dnů poté požádala o prodloužení termínů i dokončení rekonstrukce přípravny směsi pro formovací linku. Úředníci jí vyhověli, protože v posunech nespatřovali negativní vliv na životní prostředí.

V letních měsících však firma podala i žalobu na ministerstvo životního prostředí. Obdrželo ji 12. září, asi o měsíc později soud vydal usnesení přiznávající odkladný účinek.

Za zamítnutím odvolání firmy proti novým podmínkám si přesto resort dál stojí. „Ministerstvo vydalo rozhodnutí v souladu s právními předpisy, nicméně věc posoudí soud,“ říká Pospíšilová. V postupu kraje úředníci nenašli pochybení. Kroky slévárny vyhodnotili zjednodušeně tak, že pro řešení situace dělá málo.

Podle mluvčí Krajského soudu v Brně Kláry Belkovové instituce žalobu projedná přednostně před jinými případy s přiznaným odkladným účinkem. Roli v tom hraje ochrana životního prostředí. „Jasno by mělo být v řádu měsíců,“ podotýká. Termín líčení však zatím není stanovený.

Kvůli soudnímu projednávání se proto může o další měsíce protáhnout doba, po kterou Brňané nadále musí snášet nepříjemný pach. Za jeho zdroj mají právě slévárnu, ačkoli její představitelé jsou přesvědčení o tom, že nemusí být kvůli dalším provozům v průmyslové zóně jediní, od nichž pochází.

Krajští úředníci nicméně jako jeho zdroj před rokem identifikovali formovací linku slévárny, kde dělníci odlévají a chladí výrobky. Právě tam vzniká velké množství organických látek, které pak jako pach putují výduchy nad továrnu. Zjištění vedlo úřad k zahájení řízení, na jehož konci letos na jaře vydal klíčové nové podmínky provozu.

Tématem pachů a hledáním řešení se slévárna podle jejího ředitele intenzivně zabývá od začátku roku 2020. Dosud do opatření s cílem snížit emise investovala okolo tří milionů korun.

„Jedná se o produkty dalších surovin s cílem snížit pachovou stopu. Zabýváme se i zefektivněním dopalování zbytkových plynů. Stále na tom pracujeme, další projekty se připravují. Konkrétní kroky ale vyžadují projekční přípravu, testování - a to znamená čas,“ zdůrazňuje Heunisch.

„Okamžitě zavíráme okna“

V továrně už třeba upravili vzduchotechniku nebo přešli na nový pojivový systém. Ani dosavadní investice ale nezměnily nic na tom, že lidé nejen z Líšně, Vinohrad a Juliánova na sociálních sítích prakticky neustále poukazují na linoucí se nepříjemný zápach.

„Okamžitě zavíráme okna. Katastrofa,“ zmiňuje třeba Jela Feketíková, která bydlí na vinohradském sídlišti.

Řada lidí problémy opakovaně zaznamenává do aplikace Dýchej bez obav, za níž stojí starosta Židenic Petr Kunc (nez.). Právě na něj den poté, co ve firmě obdrželi rozhodnutí ministerstva o zamítnutí svého odvolání, zaútočil Heunisch v otevřeném dopise. Nařkl ho, že si na kritice společnosti dělá kampaň do Senátu.

Na nepříjemný odér z továrny totiž politik dlouhodobě upozorňuje nejen na sociálních sítích. S několika dalšími lidmi vytvořil petici za zastavení zápachu. Dokument s téměř 1 500 podpisy předal později úředníkům resortu životního prostředí.

A chystá také další kroky ve snaze o nápravu současné situace. „Plány nechci dopředu prozrazovat, ale snažíme se zapojit i evropskou legislativu,“ nastiňuje starosta.