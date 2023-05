Střet dvou světů. Příznivec krajní pravice nechápal argumenty mladé skautky

Kromě webových serverů včetně portálu iDNES.cz a dalších českých médií si snímku všimla i světová média jako CNN, BBC, New York Times, Guardian a další.

„Nebála jsem se. Kdyby se mi něco stalo, zahojilo by se to. Pokud bych se rozhodla mlčet, to by se ve mně nezahojilo,“ zpovídala se pak mladá skautka v tisku.

Rozhovory tehdy poskytl médiím i sám fotograf, který však už dnes na podobnou výzvu redakce iDNES.cz nereagoval. „Mnoho lidí určitě vyfotilo řadu podobných snímků, které se virálními nestaly,“ řekl Čičmanec v minulosti.

„V poslední době mám ale pocit, že mají podobné fotky úspěch, neboť reagují na nárůst krajní pravice. Vzhledem k šířící se xenofobii v Evropě jsou lidé podle mého ochotnější akceptovat přímou formu protestu, kterou fotky zobrazují. A dokonce ji považují za důležitou a potřebnou. Proto takové snímky sdílejí,“ zamýšlel se autor ikonického snímku, který má dodnes i jako svoji profilovou fotografii na Facebooku.

Tvrdil mi, že mě někdo z migrantů znásilní, popsala skautka

„Snažili jsme se přehlušit neonacistické projevy, hrálo se na kytary a na bubny, zpívali jsme a bylo to takový pěkný a veselý,“ vzpomínala na moment vzniku fotografie sama Lucie Myslíková v rozhovoru pro portál iRozhlas.cz.

„Naše skupina skautů měla několik bannerů a já jsem tam tak hopkala a tančila, občas jsme něco zaskandovali. Na druhé straně měli proslovy lidé, kteří říkali pro nás nepřijatelné věci. Někdo by možná řekl, že jsme je provokovali, ale podle nás bylo na místě ukázat, že jsme proti tomu, co říkají, i proti tomu, že tam vůbec jsou. A někteří z nich se prostě neudrželi a chtěli si to s námi vyříkat,“ vyprávěla aktivistka.

Pro rádio Wave o „diskutujícím“ radikálovi dodala, že vůbec nechápal argumenty, proč proti pochodu krajní pravice skauti protestují.

„A byl trochu agresivní. Nikomu z nás nic neudělal, jen se nás párkrát dotkl a měl takový velký gesta, ale nic většího si dovolit nemohl. Myslím, že byl ale hodně naštvanej. Konkrétně se mnou se pak bavil o migraci a imigrantech a nakonec to skončilo tak, že mi říkal, že se bojí, že mě někdo znásilní. Bylo to vtipný,“ líčila skautka.

Ta se pak i nadále věnovala ekologickým aktivitám v rámci hnutí Fridays for Future a vedla skautský oddíl mladších dětí. Nedlouho po květnové demonstraci byla také pozvána, aby pronesla hlavní projev na fóru mladých skautů v Ázerbájdžánu pořádaném Světovou organizací skautského hnutí. Ve své řeči se věnovala aktivnímu občanství mladých lidí. A vysvětlila rovněž důvody, proč se aktivismu začala věnovat ona sama.

„Jako mladá jsem se nechala inspirovat svými vedoucími, kteří se aktivně zapojovali do společnosti. Byli pro mě jako hrdinové,“ prohlásila ve své řeči, kterou posluchači přijali s nadšením.

Také autor fotografie Vladimír Čičmanec nadále pokračuje v aktivismu i ve fotografování. A hájil rovněž aktivismus skautů. „V historii skautingu byla přece celá řada lidí politicky aktivních. Politická aktivita neznamená stranickost, ale angažovanost. Jakýkoli čin ve veřejném prostoru je bytostně politický. Podle mě i skautů samých a rovněž podle historických dokumentů, které mi ukazovali, apolitičnost v jejich případě vyjadřuje nadstranickost,“ prohlásil.

Sám při oné demonstraci v květnu 2017 o několik chvil později dostal pěstí od jiného příznivce krajní pravice. Ale byl i tak rád, že se akce proti těmto extremistům účastnil. Nejen kvůli své slavné fotce. Pochvaloval si, že jim jejich prvomájový pochod vlastně nevyšel.

„Chtěli projít Brnem, což se jim i povedlo, ale pouze díky ochraně policie. Jednoznačně jsme je přečíslili. Do médií pronikla jejich sdělení jen zpočátku. Články, které nyní doprovázejí fotku, jsou vůči nim negativní,“ potěšilo fotografa.