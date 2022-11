Průtah Slavkovem u Brna je po opravě hotový, řidiči projíždějí padesátkou

Opravený tah vede od Penny Marketu na konci Špitálské ulice až po odbočku na Němčany za průmyslovou zónou. Nešlo jen o opravu vozovky, novou podobu dostaly v podstatě všechny křižovatky na trase.

Nejviditelnější změnou je nový kruhový objezd pod náměstím. „Díky tomu je křižovatka přehlednější a provoz plynulejší,“ podotýká mluvčí města Veronika Slámová.

Jinak po opravě vypadají i další dvě křižovatky, každá spojuje čtyři ulice. Řidiči jedoucí z vedlejší si musejí více povyjet k hlavní. Některým lidem se změna nelíbí, podle Slámové však byla nutná, aby křížení vyhovovala současným normám.

„Cílem stavby bylo, aby se město dalo pohodlně projet padesátikilometrovou rychlostí,“ říká mluvčí. Tomu pomůžou i nová parkovací stání v ulicích Špitálská a Bučovická, kde dříve stávala auta na obou okrajích silnice a řidiči se jim museli složitě vyhýbat.

Diskuse vyvolala hlavně Špitálská, protože se tam nově bude smět parkovat jen na jedné straně. Případné stání na obou by podle Slámové kvůli sklonu ulice potřebovalo složitější stavební úpravy.

Jediný výrazný problém se stavbou nastal letos v dubnu, když se při opravě vozovky převrátil náklaďák se štěrkem na hřbitovní zeď s kolumbárii. Na místě je stále jen provizorní oplocení.

„Trvá to déle, protože na stavbě se pohybovalo více účastníků a posuzovalo se, která pojišťovna to zaplatí,“ vysvětluje mluvčí. Oprava by měla začít na jaře.

Zahradníci ještě do konce roku začnou s výsadbou zeleně ve vzniklých ostrůvcích na opraveném průtahu. Pokračovat pak budou i v příštím roce.