Ukrajinci preferují výuku v češtině, aby se děti lépe integrovaly

Potomky válečných uprchlíků zatím přijímá 27 z přibližně sedmdesáti základních škol v Brně.

„Fyzicky nastoupilo celkem 250 ukrajinských dětí. Zaregistrováno je jich dalších 201, které zatím čekají, až budou moct nastoupit. Některé školy totiž nemají kapacity a další se na jejich příchod připravují, proto se všechny děti zatím registrují a v týdnu se bude dál řešit, kam nastoupí,“ sdělil náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

V Brně je aktuálně přes 1 500 ukrajinských dětí školního věku a rodiče mají na jejich zaregistrování devadesát dnů.

Mimořádný nápor zažili v Základní škole Staňkova v centru města. Vzhledem k tomu, že se zde zaměřují na výuku žáků ze zahraničí, vzbudili obrovský zájem.

„Děti jsme začali přijímat, hned jak dojely z Ukrajiny do Brna. Některé proto navštěvovaly školu už před prázdninami, po dnešku jich máme celkem 66 a dalších čtyřicet má dojít v průběhu týdne. Je to ale maximální kapacita, víc už jich bohužel nezvládneme. Kéž by to šlo,“ posteskla si ředitelka školy Jana Hlaváčková.

Ukrajinské nováčky zde začleňují do běžného vyučování s českými učitelkami. „Děti se učí česky, ostatní jim pomáhají, vítají je a mají z nich radost. Žádné problémy u nás nevidím,“ popsala Hlaváčková, která rovněž zaměstnala jednu maminku z Oděsy jako psycholožku.

Ukrajinské děti přicházejí pouze s pasem. Ve škole je zařazují podle data narození, většinou o ročník níž než stejně staré české žáky.

„Teď už jsou děti i rodiče o něco odpočatější, když zde mají zařízené bydlení. Když k nám přicházeli hned poté, co přešli přes hranice, bylo to velmi emotivní a náročné. Jeden tatínek, který v Česku pracuje, k nám došel se svou dcerkou, pro kterou jel na Ukrajinu. Holčička dojela i s maminkou, ale obě nám tady plakaly, protože tatínek bude muset do války,“ přiblížila Hlaváčková.

Čekání na změnu zákona

Velký zájem zaznamenali také na Základní škole Křídlovická, kde je zapsaných už 32 ukrajinských žáků. Také oni se budou učit s těmi českými, což si přejí i jejich rodiče.

„Ani my nebudeme mít ukrajinské třídy. Rodiče projevili zájem, aby se jejich děti naučily češtinu a byly v kontaktu se zdejšími vrstevníky, lépe se poté integrují do kolektivu. Pro nás by bylo navíc velmi složité vytvořit speciální, samostatné třídy,“ poznamenala ředitelka Základní školy Bakalovo nábřeží Yveta Gašparcová.

Třicítku registrovaných malých uprchlíků zaznamenali v pondělí v Základní škole J. A. Komenského. „Ukrajinské děti zatím chodí do hodin spolu s těmi českými. Učí je české učitelky a na stolech mají jmenovky se svým jménem v latince i azbuce. Nemůžeme vytvořit samostatné třídy, protože to neumožňuje zákon, musí projít jeho změna,“ uvedla ředitelka Simona Pokorná.

Podle Hladíka přijímá tato škola především školáky, kteří už nějakou zkušenost s českým jazykem mají. Pro děti, které se češtinu začnou učit od začátku, plánuje město vytvořit speciální třídy, čeká se však na schválení změny zákona.

„Ve čtvrtek ji bude projednávat Senát, a pokud to podepíše prezident Zeman ještě v pátek, tak by od příštího týdne mohla platit upravená legislativa. Na základě toho bychom byli schopni zřizovat ukrajinské třídy. Podle současné legislativy nelze vyučovat v ukrajinštině nebo v ruštině, po schválení změny to půjde,“ vylíčil náměstek.

Brno navíc chystá v Cacovické ulici základní školu vyčleněnou přímo pro ukrajinské děti. Ta pojme zhruba 180 žáků. V případě schválení změny zákona je možné, že do ní noví školáci nastoupí už příští týden.

„Co se týče základních škol, tak si myslím, že kapacity zvládneme. Některé starší děti se navíc učí online se svými učiteli z Ukrajiny. V mateřských školách jsou pouze jednotky míst a zatím to neumíme vyřešit, proto půjdeme cestou dětských skupin,“ nastínil Hladík.

V Břeclavi a ve Znojmě se zatím čeká na jednotnou metodiku ministerstva školství. V úterý budou ředitelé škol jednat o tom, jak by se o ukrajinskou drobotinu případně postarali. Naopak na Základní škole Hraničářů v Mikulově se první dva ukrajinští žáci zapojili do výuky už před prázdninami, další čtyři přijal ředitel Miroslav Pokorný v pondělí a dalších pět nových žáků očekává v úterý.