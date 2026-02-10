S autem musí řidiči v některých úsecích jet velmi opatrně. Vyhnout se dírám je kolikrát nemožné, a to i v případě těch velkých.
„Situace je o mnoho horší, než jaká byla v posledních letech. Takto rozbité nebyly silnice snad sedm let,“ líčí Monika Švehlová, mluvčí krajských silničářů, kteří mají na starosti nejvíc kilometrů cest v regionu.
Švehlová tvrdí, že pro stav silnic jsou velmi nepříznivé teploty kolem nuly, kdy jeden den voda roztaje a nateče do sebemenších puklin v asfaltu. S poklesem teplot pak uvnitř zmrzne a vozovku tím pádem led o větším objemu ihned trhá.
Toto vysvětlení používají zástupci Jihomoravského kraje v posledních letech celkem pravidelně, mluvčí silničářů ovšem zdůrazňuje, že letos je stav opravdu velmi špatný.
Další negativní vliv podle ní představují kamiony a další auta, která se snaží objet kolony na dálnici, například kvůli přestavbě křížení D1 a D2 u Brna. Jednou z takových „zkratek“ je sjezd u Ostrovačic na Brněnsku, odkud se mohou řidiči vydat směrem na Veverskou Bítýšku, kde jsou úseky s opravdu hlubokými dírami.
Silnice mezi Ostrovačicemi a Veverskou Bítýškou je plná výtluků.
„Když naši pracovníci neudržují sjízdnost silnic odhrnováním sněhu nebo posypem, snaží se nějak zapravit alespoň ty nejhorší výtluky. V tuto chvíli ale mohou používat jen studenou směs, protože obalovny budou v provozu až v březnu,“ přibližuje Švehlová s tím, že značný problém je i v Moravském krasu nebo Bílých Karpatech, kde silničáři nemohou kvůli ochraně krajiny používat k posypu sůl.
Přesné náklady na opravy zatím nedokáže odhadnout, známé budou až někdy v dubnu. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které se stará o hlavní tahy v kraji, však už nyní počítá s tím, že za opravy zaplatí více. „Letos je podstatně větší počet mrazivých dní,“ podotýká za ŘSD Lucie Trubelíková s tím, že předcházet výtlukům je velmi složité, protože mohou vznikat prakticky kdykoliv.
Podobně s vyššími výdaji za provizorní záplaty počítá i městská společnost Brněnské komunikace, která se stará o ulice v Brně. Ta hovoří o „enormním počtu“ výtluků z posledních týdnů, které se snaží alespoň krátkodobě zapravit.